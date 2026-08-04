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Жара в Европе грозит скачком цен на продукты, пишет Guardian

Жара в Европе грозит скачком цен на продукты, пишет Guardian - 04.08.2026, ПРАЙМ

Жара в Европе грозит скачком цен на продукты, пишет Guardian

Аномальная жара, засуха и лесные пожары в Европе привели к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур и могут вызвать рост цен на продукты питания,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:15+0300

2026-08-04T11:15+0300

2026-08-04T11:19+0300

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БРЮССЕЛЬ, 4 авг - ПРАЙМ. Аномальная жара, засуха и лесные пожары в Европе привели к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур и могут вызвать рост цен на продукты питания, включая оливковое масло, пишет британская газета Guardian. "Если погодные условия в ближайшее время не улучшатся, следует ожидать роста цен уже осенью, поскольку пригодных для производства оливкового масла плодов будет меньше", - цитирует издание слова основателя компании Citizens of Soil Сары Вашон. По данным газеты, сильнее всего пострадали производители овощей, зерновых и винограда. Так французская ассоциация производителей овощей Légumes de France заявила, что из-за жары и отсутствия осадков "уже потеряны тысячи тонн продукции стоимостью в десятки миллионов евро". В отдельных регионах урожай салатов, моркови, лука-порея, чеснока и репчатого лука может сократиться почти вдвое. Еврокомиссия тем временем уже снизила прогнозы урожая ряда культур: подсолнечника на 7%, зерновой кукурузы - на 6%, картофеля и сои примерно - на 3%. Особенно тяжелая ситуация складывается в Испании - крупнейшем производителе оливкового масла в мире. Министерство сельского хозяйства страны ожидает, что урожай зерновых в сезоне 2026-2027 годов сократится примерно с 24 миллионов тонн до 18,5 миллиона тонн, причем этот прогноз был сделан еще до масштабных лесных пожаров последних недель. Во Франции жара ускорила созревание винограда. В регионе Шампань сбор урожая может начаться уже 15 августа, что станет одним из самых ранних сроков за всю историю наблюдений. При этом урожай винограда здесь ожидается примерно на 10% ниже, чем год назад. Производители оливкового масла предупреждают, что экстремальная жара, засуха и пожары уже затронули плантации в Испании, Италии, Греции и Португалии. По словам представителей отрасли, "засуха приводит к осыпанию плодов, а высокая температура способствует распространению вредителей и болезней растений". Стоимость оливкового масла резко выросла еще в 2024 году после нескольких неурожайных сезонов в странах Средиземноморья. Затем цены начали постепенно снижаться, однако теперь участники рынка вновь предупреждают о возможном подорожании уже этой осенью.

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сельское хозяйство, бизнес, испания, европа, франция, мировая экономика, жара