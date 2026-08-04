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Цены на газ в Европе ускорили рост до 708 долларов
Цены на газ в Европе ускорили рост до 708 долларов - 04.08.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе ускорили рост до 708 долларов
Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем ускорили рост до 3%, до 708 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T14:19+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем ускорили рост до 3%, до 708 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 692,3 доллара (+1%). По состоянию на 9.33 мск показатель составлял 696,2 доллара (+1,6%), а на 13.56 мск - 708,1 доллара (+3,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 685,3 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе начали расти 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейшая мировая страна-производитель сжиженного природного газа, Катар, резко сократила выпуск. За апрель цены снизились на 14%, в мае - выросли на 5%, а в июне вновь снизились, на 6%. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, европа, нидерланды, сша, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, США, ICE
Цены на газ в Европе ускорили рост до 708 долларов
ICE: биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 708 долларов за тысячу кубометров