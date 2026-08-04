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ФАС выдала предупреждения АЗС в четырех регионах из-за цен на топливо - 04.08.2026, ПРАЙМ
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ФАС выдала предупреждения АЗС в четырех регионах из-за цен на топливо
ФАС выдала предупреждения АЗС в четырех регионах из-за цен на топливо - 04.08.2026, ПРАЙМ
ФАС выдала предупреждения АЗС в четырех регионах из-за цен на топливо
Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Красноярском крае, Брянской, Нижегородской и Херсонской областях выдали предупреждения... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:36+0300
2026-08-04T09:36+0300
энергетика
красноярский край
херсонская область
уфас
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Красноярском крае, Брянской, Нижегородской и Херсонской областях выдали предупреждения местным АЗС из-за цен на топливо, сообщило ведомство. "Красноярское УФАС выдало предупреждение ООО "Регион 24". Компания за последние два месяца изменила цены на топливо, но не представила достаточных экономических обоснований для этого. В итоге стоимость топлива оказалась выше как уровня цен вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), так и текущего уровня инфляции", - сообщили в ФАС. ООО "Регион 24" - независимый участник рынка розничной реализации нефтепродуктов в Красноярском крае, управляет сетью из 32 АЗС. По данным ФАС, сеть АЗС входит в перечень хозяйствующих субъектов, занимающих коллективное доминирующее положение в отдельных частях края. Теперь в соответствии с предупреждением компании необходимо привести розничные цены на топливо "к экономически обоснованному уровню". В противном случае ФАС возбудит дело по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке. "Брянское УФАС России выдало предупреждения четырем хозяйствующим субъектам, чьи АЗС работают под коммерческим обозначением "Люкс-Ойл". В результате мониторинга было установлено, что розничные цены на бензины АИ-92 и АИ-95, реализуемые на этих автозаправках, изменились", - указано в также в сообщении ФАС. В соответствии с предупреждением эти компании должны снизить цены на топливо - также "до уровня экономически обоснованных". "Нижегородское УФАС выдало предупреждения ООО "ВНП" (АЗС под коммерческим обозначением IRBIS), ООО "Техноазс" и ООО "Техноторг" (АЗС "ОПТИ")", - добавили в ФАС. По данным ведомства, на этих заправках зафиксирован рост розничных цен на бензин. Это может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен, полагает ведомство. "Херсонское УФАС выявило хозяйствующие субъекты, которые изменили цены на бензин и дизельное топливо с начала июня 2026 года. Они также не предоставили в ведомство информацию о причинах такого решения", - рассказали в ведомстве. В связи с этим предупреждения получили хозяйствующий субъект, реализующий топливо в Новотроицком муниципальном округе, и ООО "ЮГ ОЙЛ", реализующий бензин АИ-95 в Ивановском муниципальном округе. Они обязаны в течение 10 дней снизить розничные цены до экономически обоснованного уровня.
красноярский край
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96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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красноярский край, херсонская область, уфас
Энергетика, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Херсонская область, УФАС
09:36 04.08.2026
 
ФАС выдала предупреждения АЗС в четырех регионах из-за цен на топливо

ФАС выдала предупреждения местным АЗС из-за цен на топливо

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Красноярском крае, Брянской, Нижегородской и Херсонской областях выдали предупреждения местным АЗС из-за цен на топливо, сообщило ведомство.
"Красноярское УФАС выдало предупреждение ООО "Регион 24". Компания за последние два месяца изменила цены на топливо, но не представила достаточных экономических обоснований для этого. В итоге стоимость топлива оказалась выше как уровня цен вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), так и текущего уровня инфляции", - сообщили в ФАС.
ООО "Регион 24" - независимый участник рынка розничной реализации нефтепродуктов в Красноярском крае, управляет сетью из 32 АЗС. По данным ФАС, сеть АЗС входит в перечень хозяйствующих субъектов, занимающих коллективное доминирующее положение в отдельных частях края.
Теперь в соответствии с предупреждением компании необходимо привести розничные цены на топливо "к экономически обоснованному уровню". В противном случае ФАС возбудит дело по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке.
"Брянское УФАС России выдало предупреждения четырем хозяйствующим субъектам, чьи АЗС работают под коммерческим обозначением "Люкс-Ойл". В результате мониторинга было установлено, что розничные цены на бензины АИ-92 и АИ-95, реализуемые на этих автозаправках, изменились", - указано в также в сообщении ФАС.
В соответствии с предупреждением эти компании должны снизить цены на топливо - также "до уровня экономически обоснованных".
"Нижегородское УФАС выдало предупреждения ООО "ВНП" (АЗС под коммерческим обозначением IRBIS), ООО "Техноазс" и ООО "Техноторг" (АЗС "ОПТИ")", - добавили в ФАС.
По данным ведомства, на этих заправках зафиксирован рост розничных цен на бензин. Это может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен, полагает ведомство.
"Херсонское УФАС выявило хозяйствующие субъекты, которые изменили цены на бензин и дизельное топливо с начала июня 2026 года. Они также не предоставили в ведомство информацию о причинах такого решения", - рассказали в ведомстве.
В связи с этим предупреждения получили хозяйствующий субъект, реализующий топливо в Новотроицком муниципальном округе, и ООО "ЮГ ОЙЛ", реализующий бензин АИ-95 в Ивановском муниципальном округе. Они обязаны в течение 10 дней снизить розничные цены до экономически обоснованного уровня.
 
ЭнергетикаКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙХерсонская областьУФАС
 
 
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