https://1prime.ru/20260804/fas-872026429.html
ФАС в этом году возбудила 37 дел против участников топливного рынка
ФАС в этом году возбудила 37 дел против участников топливного рынка - 04.08.2026, ПРАЙМ
ФАС в этом году возбудила 37 дел против участников топливного рынка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в этом году возбудила 37 дел в отношении участников топливного рынка, сообщили РИА Новости в ведомстве. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:46+0300
2026-08-04T19:46+0300
2026-08-04T19:46+0300
энергетика
россия
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872026429.jpg?1785861985
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в этом году возбудила 37 дел в отношении участников топливного рынка, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"По данным на 4 августа, ФАС России совместно с территориальными органами возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 37 дел, выдано 59 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства", - сообщили в пресс-службе ФАС.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер: на заправках начали снимать ограничения, очереди стали сокращаться.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак
ФАС в этом году возбудила 37 дел против участников топливного рынка
ФАС возбудила 37 дел в отношении участников топливного рынка в этом году
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в этом году возбудила 37 дел в отношении участников топливного рынка, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"По данным на 4 августа, ФАС России совместно с территориальными органами возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 37 дел, выдано 59 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства", - сообщили в пресс-службе ФАС.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер: на заправках начали снимать ограничения, очереди стали сокращаться.