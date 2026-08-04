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ФАС в этом году возбудила 37 дел против участников топливного рынка

ФАС в этом году возбудила 37 дел против участников топливного рынка - 04.08.2026, ПРАЙМ

ФАС в этом году возбудила 37 дел против участников топливного рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в этом году возбудила 37 дел в отношении участников топливного рынка, сообщили РИА Новости в ведомстве. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T19:46+0300

2026-08-04T19:46+0300

2026-08-04T19:46+0300

энергетика

россия

рф

александр новак

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в этом году возбудила 37 дел в отношении участников топливного рынка, сообщили РИА Новости в ведомстве. "По данным на 4 августа, ФАС России совместно с территориальными органами возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 37 дел, выдано 59 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства", - сообщили в пресс-службе ФАС. В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране. В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер: на заправках начали снимать ограничения, очереди стали сокращаться.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, рф, александр новак