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Fesco приостановила прием новых заявок на отправки судов через Черное море - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Fesco приостановила прием новых заявок на отправки судов через Черное море
Fesco приостановила прием новых заявок на отправки судов через Черное море - 04.08.2026, ПРАЙМ
Fesco приостановила прием новых заявок на отправки судов через Черное море
Российская транспортная группа Fesco временно приостанавливает прием новых заявок на отправки судов через Черное море после инцидента с судном "Янина", сообщает | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:59+0300
2026-08-04T17:59+0300
бизнес
черное море
новороссийск
fesco
росатом
всу
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российская транспортная группа Fesco временно приостанавливает прием новых заявок на отправки судов через Черное море после инцидента с судном "Янина", сообщает группа. "Транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации "Росатом") после инцидента с судном "Янина" временно приостанавливает прием новых заявок на отправки через акваторию Черного моря до момента выработки решений с учетом факторов риска", - говорится в сообщении. Как сообщал "Росатом", в ночь на 1 августа в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании Fesco. Все 17 членов экипажа спасены. "Защищенность экипажей и грузов является безусловным приоритетом Fesco. В настоящее время группа прорабатывает возможные варианты доставки с соблюдением всех мер безопасности. Об изменениях статуса будет сообщено дополнительно", - добавили в Fesco.
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бизнес, черное море, новороссийск, fesco, росатом, всу
Бизнес, Черное море, НОВОРОССИЙСК, FESCO, Росатом, ВСУ
17:59 04.08.2026
 
Fesco приостановила прием новых заявок на отправки судов через Черное море

Fesco временно приостановила прием заявок на отправки судов через Черное море

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российская транспортная группа Fesco временно приостанавливает прием новых заявок на отправки судов через Черное море после инцидента с судном "Янина", сообщает группа.
"Транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации "Росатом") после инцидента с судном "Янина" временно приостанавливает прием новых заявок на отправки через акваторию Черного моря до момента выработки решений с учетом факторов риска", - говорится в сообщении.
Как сообщал "Росатом", в ночь на 1 августа в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании Fesco. Все 17 членов экипажа спасены.
"Защищенность экипажей и грузов является безусловным приоритетом Fesco. В настоящее время группа прорабатывает возможные варианты доставки с соблюдением всех мер безопасности. Об изменениях статуса будет сообщено дополнительно", - добавили в Fesco.
 
БизнесЧерное мореНОВОРОССИЙСКFESCOРосатомВСУ
 
 
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