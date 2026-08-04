https://1prime.ru/20260804/fesco-872021320.html

Fesco приостановила прием новых заявок на отправки судов через Черное море

Fesco приостановила прием новых заявок на отправки судов через Черное море - 04.08.2026, ПРАЙМ

Fesco приостановила прием новых заявок на отправки судов через Черное море

Российская транспортная группа Fesco временно приостанавливает прием новых заявок на отправки судов через Черное море после инцидента с судном "Янина", сообщает | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:59+0300

2026-08-04T17:59+0300

2026-08-04T17:59+0300

бизнес

черное море

новороссийск

fesco

росатом

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872021320.jpg?1785855590

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российская транспортная группа Fesco временно приостанавливает прием новых заявок на отправки судов через Черное море после инцидента с судном "Янина", сообщает группа. "Транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации "Росатом") после инцидента с судном "Янина" временно приостанавливает прием новых заявок на отправки через акваторию Черного моря до момента выработки решений с учетом факторов риска", - говорится в сообщении. Как сообщал "Росатом", в ночь на 1 августа в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании Fesco. Все 17 членов экипажа спасены. "Защищенность экипажей и грузов является безусловным приоритетом Fesco. В настоящее время группа прорабатывает возможные варианты доставки с соблюдением всех мер безопасности. Об изменениях статуса будет сообщено дополнительно", - добавили в Fesco.

черное море

новороссийск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, черное море, новороссийск, fesco, росатом, всу