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Fitch ожидает роста долгового рынка Турции к концу года до $550 миллиардов - 04.08.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260804/fitch-872026624.html
Fitch ожидает роста долгового рынка Турции к концу года до $550 миллиардов
Fitch ожидает роста долгового рынка Турции к концу года до $550 миллиардов - 04.08.2026, ПРАЙМ
Fitch ожидает роста долгового рынка Турции к концу года до $550 миллиардов
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что объем долгового рынка Турции к концу 2026 года достигнет 550 миллиардов долларов, несмотря на... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:52+0300
2026-08-04T19:52+0300
финансы
экономика
мировая экономика
турция
ближний восток
сша
fitch ratings
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АНКАРА, 4 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что объем долгового рынка Турции к концу 2026 года достигнет 550 миллиардов долларов, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке. "Турция продолжит оставаться одним из крупнейших эмитентов долговых обязательств и исламских облигаций (сукук) среди развивающихся рынков, а объем ее долгового рынка к концу года может достичь 550 миллиардов долларов", - говорится в докладе агентства, который привела газета Star. Согласно отчету Turkey Debt Capital Market Monitor, в первом полугодии объем долгового рынка Турции вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 516 миллиардов долларов. По данным агентства, 64% рынка приходится на инструменты, номинированные в турецких лирах, еще 33% - на долговые бумаги в долларах США. В Fitch Ratings также отметили, что объем рынка исламских облигаций (сукук) увеличился на 25,8%, превысив 41 миллиард долларов. Кроме того, Турция заняла шестое место среди развивающихся стран (без учета Китая) по объему долларовых долговых размещений, обеспечив 7,4% общего рынка. Глава подразделения исламских финансов Fitch Ratings Башар Аль-Натур отметил, что относительно низкий уровень государственного долга позволяет Турции сохранять доступ к внешнему финансированию даже в периоды нестабильности. Вместе с тем, по его словам, дальнейшая эскалация напряженности на Ближнем Востоке может негативно сказаться на настроениях инвесторов, доходности долговых инструментов и ликвидности рынка. Он также указал, что интерес иностранных инвесторов к государственным сукук и облигациям Турции, номинированным в долларах, остается стабильным, тогда как участие нерезидентов на рынке облигаций в национальной валюте продолжает снижаться.
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финансы, мировая экономика, турция, ближний восток, сша, fitch ratings
Финансы, Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Fitch Ratings
19:52 04.08.2026
 
Fitch ожидает роста долгового рынка Турции к концу года до $550 миллиардов

Fitch: объем долгового рынка Турции к концу года может достичь $550 миллиардов

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АНКАРА, 4 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что объем долгового рынка Турции к концу 2026 года достигнет 550 миллиардов долларов, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке.
"Турция продолжит оставаться одним из крупнейших эмитентов долговых обязательств и исламских облигаций (сукук) среди развивающихся рынков, а объем ее долгового рынка к концу года может достичь 550 миллиардов долларов", - говорится в докладе агентства, который привела газета Star.
Согласно отчету Turkey Debt Capital Market Monitor, в первом полугодии объем долгового рынка Турции вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 516 миллиардов долларов.
По данным агентства, 64% рынка приходится на инструменты, номинированные в турецких лирах, еще 33% - на долговые бумаги в долларах США.
В Fitch Ratings также отметили, что объем рынка исламских облигаций (сукук) увеличился на 25,8%, превысив 41 миллиард долларов.
Кроме того, Турция заняла шестое место среди развивающихся стран (без учета Китая) по объему долларовых долговых размещений, обеспечив 7,4% общего рынка.
Глава подразделения исламских финансов Fitch Ratings Башар Аль-Натур отметил, что относительно низкий уровень государственного долга позволяет Турции сохранять доступ к внешнему финансированию даже в периоды нестабильности.
Вместе с тем, по его словам, дальнейшая эскалация напряженности на Ближнем Востоке может негативно сказаться на настроениях инвесторов, доходности долговых инструментов и ликвидности рынка. Он также указал, что интерес иностранных инвесторов к государственным сукук и облигациям Турции, номинированным в долларах, остается стабильным, тогда как участие нерезидентов на рынке облигаций в национальной валюте продолжает снижаться.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаТУРЦИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАFitch Ratings
 
 
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