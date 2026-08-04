https://1prime.ru/20260804/fitch-872026624.html

Fitch ожидает роста долгового рынка Турции к концу года до $550 миллиардов

Fitch ожидает роста долгового рынка Турции к концу года до $550 миллиардов - 04.08.2026, ПРАЙМ

Fitch ожидает роста долгового рынка Турции к концу года до $550 миллиардов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что объем долгового рынка Турции к концу 2026 года достигнет 550 миллиардов долларов, несмотря на... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T19:52+0300

2026-08-04T19:52+0300

2026-08-04T19:52+0300

финансы

экономика

мировая экономика

турция

ближний восток

сша

fitch ratings

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872026624.jpg?1785862349

АНКАРА, 4 авг - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что объем долгового рынка Турции к концу 2026 года достигнет 550 миллиардов долларов, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке. "Турция продолжит оставаться одним из крупнейших эмитентов долговых обязательств и исламских облигаций (сукук) среди развивающихся рынков, а объем ее долгового рынка к концу года может достичь 550 миллиардов долларов", - говорится в докладе агентства, который привела газета Star. Согласно отчету Turkey Debt Capital Market Monitor, в первом полугодии объем долгового рынка Турции вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 516 миллиардов долларов. По данным агентства, 64% рынка приходится на инструменты, номинированные в турецких лирах, еще 33% - на долговые бумаги в долларах США. В Fitch Ratings также отметили, что объем рынка исламских облигаций (сукук) увеличился на 25,8%, превысив 41 миллиард долларов. Кроме того, Турция заняла шестое место среди развивающихся стран (без учета Китая) по объему долларовых долговых размещений, обеспечив 7,4% общего рынка. Глава подразделения исламских финансов Fitch Ratings Башар Аль-Натур отметил, что относительно низкий уровень государственного долга позволяет Турции сохранять доступ к внешнему финансированию даже в периоды нестабильности. Вместе с тем, по его словам, дальнейшая эскалация напряженности на Ближнем Востоке может негативно сказаться на настроениях инвесторов, доходности долговых инструментов и ликвидности рынка. Он также указал, что интерес иностранных инвесторов к государственным сукук и облигациям Турции, номинированным в долларах, остается стабильным, тогда как участие нерезидентов на рынке облигаций в национальной валюте продолжает снижаться.

турция

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, турция, ближний восток, сша, fitch ratings