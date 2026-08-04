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Номерной фонд курорта "Манжерок" к 2030 году достигнет 2,5 тысячи номеров

Номерной фонд курорта "Манжерок" к 2030 году достигнет 2,5 тысячи номеров - 04.08.2026, ПРАЙМ

Номерной фонд курорта "Манжерок" к 2030 году достигнет 2,5 тысячи номеров

Номерной фонд всесезонного курорта "Сбера" "Манжерок" к 2030 году достигнет 2,5 тысячи номеров, что позволит принимать ежегодно до 2 миллионов туристов,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T10:07+0300

2026-08-04T10:07+0300

2026-08-04T10:15+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Номерной фонд всесезонного курорта "Сбера" "Манжерок" к 2030 году достигнет 2,5 тысячи номеров, что позволит принимать ежегодно до 2 миллионов туристов, говорится в материалах "Сбера" к совещанию по развитию туризма в РФ. Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин провел в Горно-Алтайске совещание по развитию туризма, в котором принял участие в том числе глава "Сбера" Герман Греф. "К 2030 году номерной фонд достигнет 2500 номеров. Протяженность трасс увеличится до 250 км. Это позволит принимать до 2 млн туристов ежегодно. С вводом всех объектов инвесторов на курорте будет создано порядка 15 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении. В "Сбербанке" отметили, что всесезонный курорт "Манжерок" является крупнейшим туристическим кластером России. Так, в 2025 году здесь побывало более 1 миллиона гостей. Инфраструктура курорта включает 81 километр горнолыжных трасс, 10 канатных дорог, экотропы. В настоящее время на курорте работают пятизвездочный и трехзвездочный отели с номерным фондом почти в 400 номеров, помимо этого работают 13 шале. Как следует из сообщения, к горнолыжному сезону 2026/2027 на курорте будет работать уже 110 километров трасс.

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туризм, бизнес, финансы, рф, михаил мишустин, герман греф, сбербанк