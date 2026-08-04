Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Номерной фонд курорта "Манжерок" к 2030 году достигнет 2,5 тысячи номеров - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260804/fond-871994045.html
Номерной фонд курорта "Манжерок" к 2030 году достигнет 2,5 тысячи номеров
Номерной фонд курорта "Манжерок" к 2030 году достигнет 2,5 тысячи номеров - 04.08.2026, ПРАЙМ
Номерной фонд курорта "Манжерок" к 2030 году достигнет 2,5 тысячи номеров
Номерной фонд всесезонного курорта "Сбера" "Манжерок" к 2030 году достигнет 2,5 тысячи номеров, что позволит принимать ежегодно до 2 миллионов туристов,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:07+0300
2026-08-04T10:15+0300
туризм
бизнес
финансы
рф
михаил мишустин
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871994045.jpg?1785827737
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Номерной фонд всесезонного курорта "Сбера" "Манжерок" к 2030 году достигнет 2,5 тысячи номеров, что позволит принимать ежегодно до 2 миллионов туристов, говорится в материалах "Сбера" к совещанию по развитию туризма в РФ. Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин провел в Горно-Алтайске совещание по развитию туризма, в котором принял участие в том числе глава "Сбера" Герман Греф. "К 2030 году номерной фонд достигнет 2500 номеров. Протяженность трасс увеличится до 250 км. Это позволит принимать до 2 млн туристов ежегодно. С вводом всех объектов инвесторов на курорте будет создано порядка 15 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении. В "Сбербанке" отметили, что всесезонный курорт "Манжерок" является крупнейшим туристическим кластером России. Так, в 2025 году здесь побывало более 1 миллиона гостей. Инфраструктура курорта включает 81 километр горнолыжных трасс, 10 канатных дорог, экотропы. В настоящее время на курорте работают пятизвездочный и трехзвездочный отели с номерным фондом почти в 400 номеров, помимо этого работают 13 шале. Как следует из сообщения, к горнолыжному сезону 2026/2027 на курорте будет работать уже 110 километров трасс.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, финансы, рф, михаил мишустин, герман греф, сбербанк
Туризм, Бизнес, Финансы, РФ, Михаил Мишустин, Герман Греф, Сбербанк
10:07 04.08.2026 (обновлено: 10:15 04.08.2026)
 
Номерной фонд курорта "Манжерок" к 2030 году достигнет 2,5 тысячи номеров

Номерной фонд курорта "Сбера" "Манжерок" к 2030 году достигнет 2,5 тысячи номеров

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Номерной фонд всесезонного курорта "Сбера" "Манжерок" к 2030 году достигнет 2,5 тысячи номеров, что позволит принимать ежегодно до 2 миллионов туристов, говорится в материалах "Сбера" к совещанию по развитию туризма в РФ.
Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин провел в Горно-Алтайске совещание по развитию туризма, в котором принял участие в том числе глава "Сбера" Герман Греф.
"К 2030 году номерной фонд достигнет 2500 номеров. Протяженность трасс увеличится до 250 км. Это позволит принимать до 2 млн туристов ежегодно. С вводом всех объектов инвесторов на курорте будет создано порядка 15 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении.
В "Сбербанке" отметили, что всесезонный курорт "Манжерок" является крупнейшим туристическим кластером России. Так, в 2025 году здесь побывало более 1 миллиона гостей. Инфраструктура курорта включает 81 километр горнолыжных трасс, 10 канатных дорог, экотропы. В настоящее время на курорте работают пятизвездочный и трехзвездочный отели с номерным фондом почти в 400 номеров, помимо этого работают 13 шале.
Как следует из сообщения, к горнолыжному сезону 2026/2027 на курорте будет работать уже 110 километров трасс.
 
ТуризмБизнесФинансыРФМихаил МишустинГерман ГрефСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала