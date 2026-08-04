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Во Франции оценили ущерб от аномальной жары - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Во Франции оценили ущерб от аномальной жары
Во Франции оценили ущерб от аномальной жары - 04.08.2026, ПРАЙМ
Во Франции оценили ущерб от аномальной жары
Экономические потери от аномальной жары во Франции и вызванных ею лесных пожаров могут составить от трех до шести миллиардов евро, сообщает газета Monde. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:53+0300
2026-08-04T17:53+0300
мировая экономика
франция
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ПАРИЖ, 4 авг – ПРАЙМ. Экономические потери от аномальной жары во Франции и вызванных ею лесных пожаров могут составить от трех до шести миллиардов евро, сообщает газета Monde. Ранее французская метеослужба сообщила, что июль 2026 года стал самым жарким месяцем в стране за всю историю наблюдений с 1900 года. "Волны жары и их последствия могут обойтись в сумму от трех до шести миллиардов евро в 2026 году", – говорится в материале. Как напоминает газета, вспыхнувшие на фоне жары пожары уничтожили уже более 116 тысяч гектаров леса, что в десять раз больше среднегодового показателя. Помимо этого, на экономике скажутся и последствия засушливой погоды. В 2022 году сильная засуха обошлась Франции в 5,6 миллиарда евро, и, по прогнозам, потери в этом году могут еще выше, пишет Monde. Рекордные температуры и их последствия ставят под угрозу планы французского правительства сократить дефицит бюджета в 2026 году с 5,1% до 5% ВВП, сказано в статье. На фоне кризиса, вызванного ситуацией вокруг Ирана, власти уже объявили дополнительные меры экономии на девять миллиардов евро. Таким образом, расходы на ликвидацию последствий аномальной жары ставят под вопрос выполнение планов по сокращению бюджетного дефицита. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй Мировой войны.
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мировая экономика, франция, иран, европа, эммануэль макрон
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ИРАН, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон
17:53 04.08.2026
 
Во Франции оценили ущерб от аномальной жары

Monde: потери Франции от аномальной жары могут составить от трех до шести миллиардов евро

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© fotolia.com / illustrez-vous
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ПАРИЖ, 4 авг – ПРАЙМ. Экономические потери от аномальной жары во Франции и вызванных ею лесных пожаров могут составить от трех до шести миллиардов евро, сообщает газета Monde.
Ранее французская метеослужба сообщила, что июль 2026 года стал самым жарким месяцем в стране за всю историю наблюдений с 1900 года.
"Волны жары и их последствия могут обойтись в сумму от трех до шести миллиардов евро в 2026 году", – говорится в материале.
Как напоминает газета, вспыхнувшие на фоне жары пожары уничтожили уже более 116 тысяч гектаров леса, что в десять раз больше среднегодового показателя. Помимо этого, на экономике скажутся и последствия засушливой погоды. В 2022 году сильная засуха обошлась Франции в 5,6 миллиарда евро, и, по прогнозам, потери в этом году могут еще выше, пишет Monde.
Рекордные температуры и их последствия ставят под угрозу планы французского правительства сократить дефицит бюджета в 2026 году с 5,1% до 5% ВВП, сказано в статье. На фоне кризиса, вызванного ситуацией вокруг Ирана, власти уже объявили дополнительные меры экономии на девять миллиардов евро. Таким образом, расходы на ликвидацию последствий аномальной жары ставят под вопрос выполнение планов по сокращению бюджетного дефицита.
Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй Мировой войны.
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
Жара сжигает бюджет: пожары могут дорого обойтись Франции, пишут СМИ
17:00
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯИРАНЕВРОПАЭммануэль Макрон
 
 
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