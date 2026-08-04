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ФРГ и Франция могут временно взять KNDS под государственный контроль

ФРГ и Франция могут временно взять KNDS под государственный контроль - 04.08.2026, ПРАЙМ

ФРГ и Франция могут временно взять KNDS под государственный контроль

Правительства Германии и Франции могут временно взять оборонный концерн KNDS под полный государственный контроль, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T14:33+0300

2026-08-04T14:33+0300

2026-08-04T14:38+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Правительства Германии и Франции могут временно взять оборонный концерн KNDS под полный государственный контроль, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в кабмине ФРГ. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин намерен наравне с Парижем управлять оборонным концерном KNDS и планирует с этой целью выкупить у владельцев компании крупный пакет акций. "Одним из вариантов является переход KNDS под полный государственный контроль Германии и Франции", - говорится в публикации издания. Отмечается, что на сегодняшний день компания в равных долях принадлежит французскому государству и немецким семьям Боде и Браунберенс. Однако эти семьи хотят продать свои доли, и чтобы сохранить влияние Германии на важного поставщика вооружений, правительство ФРГ намерено войти в долю. Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщал в июне, что немецкие власти намерены приобрести 40% концерна KNDS. Кроме того, планировалось, что Франция сократит свою долю до 40%, а остальные 20% будут размещены на бирже. Однако выход на биржу в июле сорвался, так как семьи не устроила оценка стоимости компании. "Текущий план предусматривает попытку проведения еще одного IPO в сентябре и реализацию запланированной схемы с участием государства. На этот сценарий надеется правительство ФРГ, сообщили источники", - отмечает газета. Однако, если реализовать изначальный план через биржу не удастся, то правительства Германии и Франции готовы временно стать единственными владельцами концерна в равных долях. При таком варианте семьи Боде и Браунберенс получат опцион на обратный выкуп 20% акций, чтобы впоследствии продать их на бирже по более высокой цене, когда рыночные условия станут для них более благоприятными. KNDS - германо-французский оборонный концерн, образованный в результате слияния компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Nexter. Входит в число ведущих европейских производителей наземных вооружений и военной техники. Компания производит, в частности, танки Leopard-2. Штат компании насчитывает 11 тысяч сотрудников, штаб-квартира располагается в Амстердаме.

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бизнес, мировая экономика, германия, фрг, франция, фридрих мерц, handelsblatt