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Цены на газ в Европе снизились на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Цены на газ в Европе снизились на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу
Цены на газ в Европе снизились на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу - 04.08.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе снизились на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу
Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению на 2%, до 669 долларов за тысячу кубометров, на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу, следует из данных... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:08+0300
2026-08-04T17:08+0300
газ
ормузский пролив
европа
сша
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению на 2%, до 669 долларов за тысячу кубометров, на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 692,3 доллара (+1%). По состоянию на 14.57 мск показатель составлял 686,1 доллара (+0,1%), а на 16.32 мск - 668,8 доллара (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 685,3 доллара за тысячу кубометров. Ранее во вторник высокопоставленный чиновник сообщил телеканалу Al Arabiya, что ведутся интенсивные переговоры и достигнут прогресс по вопросу Ормузского пролива, а официальное заявление о возобновлении работы пролива будет сделано в ближайшее время. Также во вторник министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.
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газ, ормузский пролив, европа, сша, скотт бессент, ice
Газ, Ормузский пролив, ЕВРОПА, США, Скотт Бессент, ICE
17:08 04.08.2026
 
Цены на газ в Европе снизились на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу

ICE: цены на газ в Европе снизились на 2% на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению на 2%, до 669 долларов за тысячу кубометров, на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 692,3 доллара (+1%). По состоянию на 14.57 мск показатель составлял 686,1 доллара (+0,1%), а на 16.32 мск - 668,8 доллара (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 685,3 доллара за тысячу кубометров.
Ранее во вторник высокопоставленный чиновник сообщил телеканалу Al Arabiya, что ведутся интенсивные переговоры и достигнут прогресс по вопросу Ормузского пролива, а официальное заявление о возобновлении работы пролива будет сделано в ближайшее время.
Также во вторник министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.
 
ГазОрмузский проливЕВРОПАСШАСкотт БессентICE
 
 
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