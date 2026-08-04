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Цены на газ в Европе снизились на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу

Цены на газ в Европе снизились на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу - 04.08.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе снизились на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу

Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению на 2%, до 669 долларов за тысячу кубометров, на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу, следует из данных... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:08+0300

2026-08-04T17:08+0300

2026-08-04T17:08+0300

газ

ормузский пролив

европа

сша

скотт бессент

ice

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению на 2%, до 669 долларов за тысячу кубометров, на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 692,3 доллара (+1%). По состоянию на 14.57 мск показатель составлял 686,1 доллара (+0,1%), а на 16.32 мск - 668,8 доллара (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 685,3 доллара за тысячу кубометров. Ранее во вторник высокопоставленный чиновник сообщил телеканалу Al Arabiya, что ведутся интенсивные переговоры и достигнут прогресс по вопросу Ормузского пролива, а официальное заявление о возобновлении работы пролива будет сделано в ближайшее время. Также во вторник министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.

ормузский пролив

европа

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газ, ормузский пролив, европа, сша, скотт бессент, ice