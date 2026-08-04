https://1prime.ru/20260804/gaz-872017662.html
Цены на газ в Европе снизились на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу
Цены на газ в Европе снизились на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу - 04.08.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе снизились на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу
Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению на 2%, до 669 долларов за тысячу кубометров, на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу, следует из данных... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:08+0300
2026-08-04T17:08+0300
2026-08-04T17:08+0300
газ
ормузский пролив
европа
сша
скотт бессент
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению на 2%, до 669 долларов за тысячу кубометров, на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 692,3 доллара (+1%). По состоянию на 14.57 мск показатель составлял 686,1 доллара (+0,1%), а на 16.32 мск - 668,8 доллара (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 685,3 доллара за тысячу кубометров. Ранее во вторник высокопоставленный чиновник сообщил телеканалу Al Arabiya, что ведутся интенсивные переговоры и достигнут прогресс по вопросу Ормузского пролива, а официальное заявление о возобновлении работы пролива будет сделано в ближайшее время. Также во вторник министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду.
ормузский пролив
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7fc007d784988c6b8332f9335589507d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, ормузский пролив, европа, сша, скотт бессент, ice
Газ, Ормузский пролив, ЕВРОПА, США, Скотт Бессент, ICE
Цены на газ в Европе снизились на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу
ICE: цены на газ в Европе снизились на 2% на ожиданиях заявления по Ормузскому проливу