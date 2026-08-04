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В ГДР отложили строительство цеха для демонтажа атомных электростанций - 04.08.2026, ПРАЙМ
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В ГДР отложили строительство цеха для демонтажа атомных электростанций
В ГДР отложили строительство цеха для демонтажа атомных электростанций - 04.08.2026, ПРАЙМ
В ГДР отложили строительство цеха для демонтажа атомных электростанций
Завершение строительства специального цеха для демонтажа крупных компонентов атомных электростанций бывшей ГДР в Лубмине и Райнсберге откладывается, сдать... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T14:09+0300
2026-08-04T14:09+0300
энергетика
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Завершение строительства специального цеха для демонтажа крупных компонентов атомных электростанций бывшей ГДР в Лубмине и Райнсберге откладывается, сдать объект теперь планируется не ранее 2027 года и ввести в эксплуатацию в 2028 году, сообщило агентство DPA со ссылкой на представительницу государственной компании по утилизации ядерных отходов EWN. "Теперь речь идет о завершении строительства в 2027 году и вводе в эксплуатацию годом позже", - говорится в публикации. Однако, по словам представительницы компании, несмотря на перенос сроков, "строительные работы идут полным ходом и заметно продвигаются вперед". Ранее сообщалось о возможном начале эксплуатации цеха для демонтажа радиоактивного оборудования к концу этого года. Задержка вызвана несколькими причинами, среди которых трудности в строительной отрасли, нехватка квалифицированных кадров, сбои в цепочках поставок, а также проблемы с доступностью материалов и компонентов, сообщила представительница компании. "Кроме того, цех демонтажа из-за своих особых технических требований и стандартов безопасности предъявляет высокие требования к проектированию и исполнению", - добавила она. В будущем в цехе должны измельчаться и перерабатываться крупногабаритные компоненты бывших атомных электростанций, чтобы в дальнейшем отправить их в окончательное хранилище для низко- и среднеактивных радиоактивных отходов в Нижней Саксонии. В ином случае детали будут полностью очищены от радиационного загрязнения и утилизированы как обычные отходы. Планируется, что в центре огромного цеха будет расположен бассейн, в котором компоненты будут разбираться дистанционно под водой для защиты от радиации. Для экранирования также служат бетонные стены толщиной 90 сантиметров, сам бассейн будет облицован нержавеющей сталью. Фундаментные работы стартовали в конце 2018 года, а летом 2020 года началось возведение коробки здания цеха демонтажа. Помимо прочего, к неоднократным задержкам приводила пандемия коронавируса. Представительница компании подтвердила, что задержки в строительстве повлекут дополнительные расходы, но точную сумму не назвала. В 2025 году компания EWN, которая занимается демонтажем бывших атомных электростанций в Лубмине и Райнсберге, также не приводила никаких оценок. В 2018 году речь шла о сумме более 40 миллионов евро. Сразу после объединения двух немецких государств АЭС "Грайфсвальд" и "Райнсберг" были остановлены, а проект в Штендале закрыт. В 2011 году правительство Германии во главе с занимавшей тогда пост канцлера Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима-1". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя. В Германии и в Европе все чаще звучат призывы вернуться к атомной энергетике. В ФРГ наиболее активно за это выступает оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). В свою очередь канцлер Фридрих Мерц называл необратимым решение Германии отказаться от атомной энергетики, хотя признал, что изначально это было неверное решение.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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германия, гдр, европа, ангела меркель, фридрих мерц
Энергетика, Экономика, ГЕРМАНИЯ, ГДР, ЕВРОПА, Ангела Меркель, Фридрих Мерц
14:09 04.08.2026
 
В ГДР отложили строительство цеха для демонтажа атомных электростанций

DPA: строительство цеха для демонтажа компонентов атомных электростанций ГДР отложено

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Завершение строительства специального цеха для демонтажа крупных компонентов атомных электростанций бывшей ГДР в Лубмине и Райнсберге откладывается, сдать объект теперь планируется не ранее 2027 года и ввести в эксплуатацию в 2028 году, сообщило агентство DPA со ссылкой на представительницу государственной компании по утилизации ядерных отходов EWN.
"Теперь речь идет о завершении строительства в 2027 году и вводе в эксплуатацию годом позже", - говорится в публикации.
Однако, по словам представительницы компании, несмотря на перенос сроков, "строительные работы идут полным ходом и заметно продвигаются вперед". Ранее сообщалось о возможном начале эксплуатации цеха для демонтажа радиоактивного оборудования к концу этого года.
Задержка вызвана несколькими причинами, среди которых трудности в строительной отрасли, нехватка квалифицированных кадров, сбои в цепочках поставок, а также проблемы с доступностью материалов и компонентов, сообщила представительница компании. "Кроме того, цех демонтажа из-за своих особых технических требований и стандартов безопасности предъявляет высокие требования к проектированию и исполнению", - добавила она.
В будущем в цехе должны измельчаться и перерабатываться крупногабаритные компоненты бывших атомных электростанций, чтобы в дальнейшем отправить их в окончательное хранилище для низко- и среднеактивных радиоактивных отходов в Нижней Саксонии. В ином случае детали будут полностью очищены от радиационного загрязнения и утилизированы как обычные отходы. Планируется, что в центре огромного цеха будет расположен бассейн, в котором компоненты будут разбираться дистанционно под водой для защиты от радиации. Для экранирования также служат бетонные стены толщиной 90 сантиметров, сам бассейн будет облицован нержавеющей сталью.
Фундаментные работы стартовали в конце 2018 года, а летом 2020 года началось возведение коробки здания цеха демонтажа. Помимо прочего, к неоднократным задержкам приводила пандемия коронавируса.
Представительница компании подтвердила, что задержки в строительстве повлекут дополнительные расходы, но точную сумму не назвала. В 2025 году компания EWN, которая занимается демонтажем бывших атомных электростанций в Лубмине и Райнсберге, также не приводила никаких оценок. В 2018 году речь шла о сумме более 40 миллионов евро.
Сразу после объединения двух немецких государств АЭС "Грайфсвальд" и "Райнсберг" были остановлены, а проект в Штендале закрыт. В 2011 году правительство Германии во главе с занимавшей тогда пост канцлера Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима-1". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
В Германии и в Европе все чаще звучат призывы вернуться к атомной энергетике. В ФРГ наиболее активно за это выступает оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). В свою очередь канцлер Фридрих Мерц называл необратимым решение Германии отказаться от атомной энергетики, хотя признал, что изначально это было неверное решение.
 
ЭнергетикаЭкономикаГЕРМАНИЯГДРЕВРОПААнгела МеркельФридрих Мерц
 
 
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