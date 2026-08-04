https://1prime.ru/20260804/germanija-872002219.html
В Германии сократилось число пивоварен
В Германии сократилось число пивоварен - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Германии сократилось число пивоварен
Число пивоварен в Германии сокращается, 53 пивоварни закрылись в 2025 году, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis). | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:08+0300
2026-08-04T12:08+0300
2026-08-04T12:08+0300
экономика
общество
германия
бавария
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872002219.jpg?1785834509
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Число пивоварен в Германии сокращается, 53 пивоварни закрылись в 2025 году, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis).
"Число пивоварен в Германии в 2025 году снизилось до 1415. Это означает сокращение на 53 пивоварни (-3,6%) по сравнению с 2024 годом и на 137 пивоварен (-8,8%) по сравнению с 2019 годом, когда число пивоварен достигло своего пика за последние три десятилетия", - говорится в пресс-релизе ведомства.
В ведомстве отметили, что эта тенденция, вероятно, связана с падением продаж пива. В прошлом году пивоварни и пивные склады в Германии продали около 7,8 миллиарда литров пива, что на 6% меньше, чем в предыдущем году, и на 15,7% меньше, чем в 2019 году.
Бавария в 2025 году оставалась федеральной землей с наибольшим числом пивоварен (588 предприятий), за ней следуют Баден-Вюртемберг (190 ) и Северный Рейн-Вестфалия (131).
германия
бавария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , германия, бавария
Экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ, Бавария
В Германии сократилось число пивоварен
Destatis: число пивоварен в Германии сократилось до 1415, 53 закрылись в 2025 году
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Число пивоварен в Германии сокращается, 53 пивоварни закрылись в 2025 году, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis).
"Число пивоварен в Германии в 2025 году снизилось до 1415. Это означает сокращение на 53 пивоварни (-3,6%) по сравнению с 2024 годом и на 137 пивоварен (-8,8%) по сравнению с 2019 годом, когда число пивоварен достигло своего пика за последние три десятилетия", - говорится в пресс-релизе ведомства.
В ведомстве отметили, что эта тенденция, вероятно, связана с падением продаж пива. В прошлом году пивоварни и пивные склады в Германии продали около 7,8 миллиарда литров пива, что на 6% меньше, чем в предыдущем году, и на 15,7% меньше, чем в 2019 году.
Бавария в 2025 году оставалась федеральной землей с наибольшим числом пивоварен (588 предприятий), за ней следуют Баден-Вюртемберг (190 ) и Северный Рейн-Вестфалия (131).