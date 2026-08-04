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Глава "Алросы" пригласил Путина запустить гидроагрегат на Светлинской ГЭС в сентябре

Глава "Алросы" пригласил Путина запустить гидроагрегат на Светлинской ГЭС в сентябре - 04.08.2026, ПРАЙМ

Глава "Алросы" пригласил Путина запустить гидроагрегат на Светлинской ГЭС в сентябре

Гендиректор "Алросы" Павел Маринычев пригласил президента России Владимира Путина дать старт новому гидроагрегату №4 на Светлинской ГЭС в рамках Восточного... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T15:03+0300

2026-08-04T15:03+0300

2026-08-04T15:03+0300

энергетика

россия

якутия

владимир путин

алроса

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Гендиректор "Алросы" Павел Маринычев пригласил президента России Владимира Путина дать старт новому гидроагрегату №4 на Светлинской ГЭС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре. "В этом году, в сентябре, мы введем гидроагрегат № 4 на нашей гидроэлектростанции", - сказал Маринычев в ходе встречи с главой государства. "Светлинская ГЭС. Это достаточно крупный тоже для нас проект. Мы нарастим мощности ГЭС сразу на 104 МВт, и, Владимир Владимирович, если у Вас будет такая возможность, мы сочли бы за честь, если Вы дадите старт работе этого гидроагрегата в рамках Восточного экономического форума. Если позволит, конечно, график", - добавил он. Светлинская ГЭС (Вилюйская ГЭС-3) находится на реке Вилюй в Якутии, у поселка Светлый.

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россия, якутия, владимир путин, алроса