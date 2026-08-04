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Глава "Алросы" рассказал о новых правилах торговли бриллиантами

Глава "Алросы" рассказал о новых правилах торговли бриллиантами - 04.08.2026, ПРАЙМ

Глава "Алросы" рассказал о новых правилах торговли бриллиантами

Глава алмазодобывающей компании "Алроса" Павел Маринычев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что по новым правилам торговли "бриллиантами" | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T15:40+0300

2026-08-04T15:40+0300

2026-08-04T15:49+0300

экономика

россия

рф

владимир путин

алроса

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Глава алмазодобывающей компании "Алроса" Павел Маринычев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что по новым правилам торговли "бриллиантами" смогут называться только алмазы природного происхождения. "Как известно, в определенной степени на нас действует рынок синтетических камней, синтетических бриллиантов. И здесь отдельно хотел бы сказать спасибо правительству Российской Федерации, потому что вышли новые правила торговли в Российской Федерации, когда как раз разделяются понятия синтетического камня и природного. Уже нельзя будет, например, взвешивать синтетические камни в каратах, называть этот камень бриллиантом", - сказал он. Ранее правительство России утвердило новые правила информирования покупателей ювелирных изделий, согласно которым с 1 сентября бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения. В декабре прошлого года начальник управления корпоративных финансов "Алросы" Сергей Тахиев рассказал в интервью РИА Новости, что искусственные алмазы уже заняли свою нишу на массовом рынке бижутерии, их цена упала в 200 раз с 2000-х годов. По его словам, натуральный бриллиант дороже искусственного примерно в 5 раз.

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россия, рф, владимир путин, алроса