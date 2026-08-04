Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Алросы" рассказал о новых правилах торговли бриллиантами - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260804/glava-872014264.html
Глава "Алросы" рассказал о новых правилах торговли бриллиантами
Глава "Алросы" рассказал о новых правилах торговли бриллиантами - 04.08.2026, ПРАЙМ
Глава "Алросы" рассказал о новых правилах торговли бриллиантами
Глава алмазодобывающей компании "Алроса" Павел Маринычев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что по новым правилам торговли "бриллиантами" | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T15:40+0300
2026-08-04T15:49+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
алроса
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872014264.jpg?1785847757
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Глава алмазодобывающей компании "Алроса" Павел Маринычев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что по новым правилам торговли "бриллиантами" смогут называться только алмазы природного происхождения. "Как известно, в определенной степени на нас действует рынок синтетических камней, синтетических бриллиантов. И здесь отдельно хотел бы сказать спасибо правительству Российской Федерации, потому что вышли новые правила торговли в Российской Федерации, когда как раз разделяются понятия синтетического камня и природного. Уже нельзя будет, например, взвешивать синтетические камни в каратах, называть этот камень бриллиантом", - сказал он. Ранее правительство России утвердило новые правила информирования покупателей ювелирных изделий, согласно которым с 1 сентября бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения. В декабре прошлого года начальник управления корпоративных финансов "Алросы" Сергей Тахиев рассказал в интервью РИА Новости, что искусственные алмазы уже заняли свою нишу на массовом рынке бижутерии, их цена упала в 200 раз с 2000-х годов. По его словам, натуральный бриллиант дороже искусственного примерно в 5 раз.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владимир путин, алроса
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Алроса
15:40 04.08.2026 (обновлено: 15:49 04.08.2026)
 
Глава "Алросы" рассказал о новых правилах торговли бриллиантами

Глава "Алросы" Маринычев рассказал о новых правилах торговли бриллиантами

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Глава алмазодобывающей компании "Алроса" Павел Маринычев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что по новым правилам торговли "бриллиантами" смогут называться только алмазы природного происхождения.
"Как известно, в определенной степени на нас действует рынок синтетических камней, синтетических бриллиантов. И здесь отдельно хотел бы сказать спасибо правительству Российской Федерации, потому что вышли новые правила торговли в Российской Федерации, когда как раз разделяются понятия синтетического камня и природного. Уже нельзя будет, например, взвешивать синтетические камни в каратах, называть этот камень бриллиантом", - сказал он.
Ранее правительство России утвердило новые правила информирования покупателей ювелирных изделий, согласно которым с 1 сентября бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения.
В декабре прошлого года начальник управления корпоративных финансов "Алросы" Сергей Тахиев рассказал в интервью РИА Новости, что искусственные алмазы уже заняли свою нишу на массовом рынке бижутерии, их цена упала в 200 раз с 2000-х годов. По его словам, натуральный бриллиант дороже искусственного примерно в 5 раз.
 
ЭкономикаРОССИЯРФВладимир ПутинАлроса
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала