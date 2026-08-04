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Страны G7 тратят на обслуживание госдолга больше, чем на оборону - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Страны G7 тратят на обслуживание госдолга больше, чем на оборону
Страны G7 тратят на обслуживание госдолга больше, чем на оборону - 04.08.2026, ПРАЙМ
Страны G7 тратят на обслуживание госдолга больше, чем на оборону
Расходы на обслуживание государственного долга во всех странах "Группы семи", кроме Германии и Канады, уже превышают военные расходы, утверждается в... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:54+0300
2026-08-04T12:54+0300
финансы
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БРЮССЕЛЬ, 4 авг - ПРАЙМ. Расходы на обслуживание государственного долга во всех странах "Группы семи", кроме Германии и Канады, уже превышают военные расходы, утверждается в опубликованном во вторник исследовании европейского рейтингового агентства Scope Ratings. "Хотя большинству государств пока удается избежать острого стресса при рефинансировании долга, высокий уровень задолженности в сочетании со значительными первичными бюджетными дефицитами повышает чувствительность государственных финансов к изменениям условий рыночного финансирования", - заявил исполнительный директор Scope Ratings по суверенным и государственным рейтингам Эйко Зиверт. По оценке агентства, рост процентных ставок привел к резкому увеличению стоимости обслуживания государственного долга. В результате во всех странах G7, за исключением Германии и Канады, выплаты процентов по государственным заимствованиям уже превысили объемы военных расходов. Аналитики предупреждают, что дальнейший рост доходности государственных облигаций будет усиливать давление на бюджеты этих стран. В Scope отмечают, что "непосредственной угрозы долгового кризиса пока нет, однако сочетание высокой долговой нагрузки, сохраняющихся бюджетных дефицитов и удорожания новых заимствований делает крупнейшие экономики мира более уязвимыми к изменениям ситуации на финансовых рынках". Выводы агентства опубликованы на фоне масштабного увеличения военных расходов странами НАТО. На июльском саммите альянса союзники подтвердили курс на существенное наращивание оборонных бюджетов, а европейские члены НАТО и Канада, по оценке самого альянса, в 2026 году увеличат совокупные военные расходы примерно до 634 миллиардов долларов, что соответствует около 2,53% их совокупного ВВП. В июле агентство Moody"s также предупреждало, что постепенное сокращение роли США в обеспечении европейской безопасности и перенос большей ответственности на европейских союзников могут негативно сказаться на кредитоспособности государств Европы из-за необходимости дальнейшего роста оборонных расходов.
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финансы, мировая экономика, канада, германия, сша, нато
Финансы, Мировая экономика, КАНАДА, ГЕРМАНИЯ, США, НАТО
12:54 04.08.2026
 
Страны G7 тратят на обслуживание госдолга больше, чем на оборону

Scope Ratings: расходы на обслуживание госдолга в странах G7 уже превышают военные расходы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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БРЮССЕЛЬ, 4 авг - ПРАЙМ. Расходы на обслуживание государственного долга во всех странах "Группы семи", кроме Германии и Канады, уже превышают военные расходы, утверждается в опубликованном во вторник исследовании европейского рейтингового агентства Scope Ratings.
"Хотя большинству государств пока удается избежать острого стресса при рефинансировании долга, высокий уровень задолженности в сочетании со значительными первичными бюджетными дефицитами повышает чувствительность государственных финансов к изменениям условий рыночного финансирования", - заявил исполнительный директор Scope Ratings по суверенным и государственным рейтингам Эйко Зиверт.
По оценке агентства, рост процентных ставок привел к резкому увеличению стоимости обслуживания государственного долга. В результате во всех странах G7, за исключением Германии и Канады, выплаты процентов по государственным заимствованиям уже превысили объемы военных расходов. Аналитики предупреждают, что дальнейший рост доходности государственных облигаций будет усиливать давление на бюджеты этих стран.
В Scope отмечают, что "непосредственной угрозы долгового кризиса пока нет, однако сочетание высокой долговой нагрузки, сохраняющихся бюджетных дефицитов и удорожания новых заимствований делает крупнейшие экономики мира более уязвимыми к изменениям ситуации на финансовых рынках".
Выводы агентства опубликованы на фоне масштабного увеличения военных расходов странами НАТО.
На июльском саммите альянса союзники подтвердили курс на существенное наращивание оборонных бюджетов, а европейские члены НАТО и Канада, по оценке самого альянса, в 2026 году увеличат совокупные военные расходы примерно до 634 миллиардов долларов, что соответствует около 2,53% их совокупного ВВП.
В июле агентство Moody"s также предупреждало, что постепенное сокращение роли США в обеспечении европейской безопасности и перенос большей ответственности на европейских союзников могут негативно сказаться на кредитоспособности государств Европы из-за необходимости дальнейшего роста оборонных расходов.
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