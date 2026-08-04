https://1prime.ru/20260804/gosdolg-872006265.html

Страны G7 тратят на обслуживание госдолга больше, чем на оборону

Страны G7 тратят на обслуживание госдолга больше, чем на оборону - 04.08.2026, ПРАЙМ

Страны G7 тратят на обслуживание госдолга больше, чем на оборону

Расходы на обслуживание государственного долга во всех странах "Группы семи", кроме Германии и Канады, уже превышают военные расходы, утверждается в... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:54+0300

2026-08-04T12:54+0300

2026-08-04T12:54+0300

финансы

мировая экономика

канада

германия

сша

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859647052_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c497ef26a40171471fb27032b16c752f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 авг - ПРАЙМ. Расходы на обслуживание государственного долга во всех странах "Группы семи", кроме Германии и Канады, уже превышают военные расходы, утверждается в опубликованном во вторник исследовании европейского рейтингового агентства Scope Ratings. "Хотя большинству государств пока удается избежать острого стресса при рефинансировании долга, высокий уровень задолженности в сочетании со значительными первичными бюджетными дефицитами повышает чувствительность государственных финансов к изменениям условий рыночного финансирования", - заявил исполнительный директор Scope Ratings по суверенным и государственным рейтингам Эйко Зиверт. По оценке агентства, рост процентных ставок привел к резкому увеличению стоимости обслуживания государственного долга. В результате во всех странах G7, за исключением Германии и Канады, выплаты процентов по государственным заимствованиям уже превысили объемы военных расходов. Аналитики предупреждают, что дальнейший рост доходности государственных облигаций будет усиливать давление на бюджеты этих стран. В Scope отмечают, что "непосредственной угрозы долгового кризиса пока нет, однако сочетание высокой долговой нагрузки, сохраняющихся бюджетных дефицитов и удорожания новых заимствований делает крупнейшие экономики мира более уязвимыми к изменениям ситуации на финансовых рынках". Выводы агентства опубликованы на фоне масштабного увеличения военных расходов странами НАТО. На июльском саммите альянса союзники подтвердили курс на существенное наращивание оборонных бюджетов, а европейские члены НАТО и Канада, по оценке самого альянса, в 2026 году увеличат совокупные военные расходы примерно до 634 миллиардов долларов, что соответствует около 2,53% их совокупного ВВП. В июле агентство Moody"s также предупреждало, что постепенное сокращение роли США в обеспечении европейской безопасности и перенос большей ответственности на европейских союзников могут негативно сказаться на кредитоспособности государств Европы из-за необходимости дальнейшего роста оборонных расходов.

https://1prime.ru/20260803/gosdolg-871978755.html

канада

германия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, канада, германия, сша, нато