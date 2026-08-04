https://1prime.ru/20260804/investitsii-871991735.html

Инвестиции в строительство новых гостиниц в России выросли почти втрое

Инвестиции в строительство новых гостиниц в России выросли почти втрое - 04.08.2026, ПРАЙМ

Инвестиции в строительство новых гостиниц в России выросли почти втрое

Инвестиции в строительство новых гостиниц в России за последние годы выросли почти в три раза, до 260 миллиардов рублей по итогам 2025 года, рассказал министр... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T09:36+0300

2026-08-04T09:36+0300

2026-08-04T09:36+0300

бизнес

россия

экономика

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871991735.jpg?1785825374

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Инвестиции в строительство новых гостиниц в России за последние годы выросли почти в три раза, до 260 миллиардов рублей по итогам 2025 года, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. "С запуска национального проекта ("Туризм и гостеприимство" - ред.) в стране появилось 70 тысяч новых номеров. Инвестиции в средства размещения выросли почти втрое - до 260 миллиардов рублей по итогам прошлого года", - сообщил Решетников, выступая во вторник на совещании по развитию туризма. По его словам, по программе льготного кредитования крупных гостиниц введено 46 объектов на 10 тысяч номеров. "До конца этого года инвесторы выведут на рынок еще 6 тысяч (номеров - ред.). Всего в стройке 109 проектов, и еще 140 гостиниц и санаториев на стадии проектирования", - добавил министр. Решетников напомнил о том, что строительство средств размещения осуществляется также в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал" и по программе возведения модульных гостиниц.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, максим решетников