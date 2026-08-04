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Инвестиции в строительство новых гостиниц в России выросли почти втрое
Инвестиции в строительство новых гостиниц в России выросли почти втрое - 04.08.2026, ПРАЙМ
Инвестиции в строительство новых гостиниц в России выросли почти втрое
Инвестиции в строительство новых гостиниц в России за последние годы выросли почти в три раза, до 260 миллиардов рублей по итогам 2025 года, рассказал министр... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:36+0300
2026-08-04T09:36+0300
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бизнес
россия
экономика
максим решетников
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Инвестиции в строительство новых гостиниц в России за последние годы выросли почти в три раза, до 260 миллиардов рублей по итогам 2025 года, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
"С запуска национального проекта ("Туризм и гостеприимство" - ред.) в стране появилось 70 тысяч новых номеров. Инвестиции в средства размещения выросли почти втрое - до 260 миллиардов рублей по итогам прошлого года", - сообщил Решетников, выступая во вторник на совещании по развитию туризма.
По его словам, по программе льготного кредитования крупных гостиниц введено 46 объектов на 10 тысяч номеров. "До конца этого года инвесторы выведут на рынок еще 6 тысяч (номеров - ред.). Всего в стройке 109 проектов, и еще 140 гостиниц и санаториев на стадии проектирования", - добавил министр.
Решетников напомнил о том, что строительство средств размещения осуществляется также в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал" и по программе возведения модульных гостиниц.
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бизнес, россия, максим решетников
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Максим Решетников
Инвестиции в строительство новых гостиниц в России выросли почти втрое
Решетников: инвестиции в строительство новых гостиниц в России выросли почти втрое
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Инвестиции в строительство новых гостиниц в России за последние годы выросли почти в три раза, до 260 миллиардов рублей по итогам 2025 года, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
"С запуска национального проекта ("Туризм и гостеприимство" - ред.) в стране появилось 70 тысяч новых номеров. Инвестиции в средства размещения выросли почти втрое - до 260 миллиардов рублей по итогам прошлого года", - сообщил Решетников, выступая во вторник на совещании по развитию туризма.
По его словам, по программе льготного кредитования крупных гостиниц введено 46 объектов на 10 тысяч номеров. "До конца этого года инвесторы выведут на рынок еще 6 тысяч (номеров - ред.). Всего в стройке 109 проектов, и еще 140 гостиниц и санаториев на стадии проектирования", - добавил министр.
Решетников напомнил о том, что строительство средств размещения осуществляется также в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал" и по программе возведения модульных гостиниц.