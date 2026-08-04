https://1prime.ru/20260804/katar-872028236.html

Катар, Саудовская Аравия и Иордания могут стать частью газопровода в Европу

Катар, Саудовская Аравия и Иордания могут стать частью газопровода в Европу - 04.08.2026, ПРАЙМ

Катар, Саудовская Аравия и Иордания могут стать частью газопровода в Европу

Катар, Саудовская Аравия и Иордания могут стать частью нового маршрута поставок природного газа в Турцию и далее в Европу, заявил министр энергетики и природных | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T22:02+0300

2026-08-04T22:02+0300

2026-08-04T22:05+0300

энергетика

газ

турция

ирак

катар

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АНКАРА, 4 авг - ПРАЙМ. Катар, Саудовская Аравия и Иордания могут стать частью нового маршрута поставок природного газа в Турцию и далее в Европу, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. От сообщил, что Анкара обсуждает с Ираком проекты, которые на первом этапе предусматривают поставки природного газа для иракских электростанций с использованием турецкой инфраструктуры. Это позволит частично покрыть потребности Ирака в топливе для производства электроэнергии. Министр сообщил, что в перспективе Турция рассматривает строительство газопровода вдоль нефтепровода, который планируется продлить до Басры, а также рядом с линиями электропередачи. По его словам, этот проект позволит в будущем транспортировать катарский и другой природный газ, добываемый в странах Персидского залива, через Ирак в Турцию, а затем - на европейский рынок. "Альтернативный маршрут может пройти через Катар, Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию, после чего газ также будет поступать в Турцию", - сказал Байрактар в интервью телеканалу TRT Haber. Министр подчеркнул, что Турция располагает одной из самых развитых газовых инфраструктур региона. По его словам, в стране построено более 20 тысяч километров магистральных газопроводов высокого давления и около 220 тысяч километров распределительных сетей, обеспечивающих поставки газа в жилые дома и на предприятия. Он добавил, что именно эта инфраструктура позволит реализовать масштабные трансрегиональные энергетические проекты и укрепить роль Турции как ключевого газового хаба. Первого августа Ирак и Турция подписали соглашение о транспортировке и перевалке иракской сырой нефти по нефтепроводу до порта Джейхан. Документ предусматривает минимальный объем прокачки на уровне 750 тысяч баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20260804/turtsija-872028071.html

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газ, турция, ирак, катар