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Катар, Саудовская Аравия и Иордания могут стать частью газопровода в Европу - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Катар, Саудовская Аравия и Иордания могут стать частью газопровода в Европу
Катар, Саудовская Аравия и Иордания могут стать частью газопровода в Европу - 04.08.2026, ПРАЙМ
Катар, Саудовская Аравия и Иордания могут стать частью газопровода в Европу
Катар, Саудовская Аравия и Иордания могут стать частью нового маршрута поставок природного газа в Турцию и далее в Европу, заявил министр энергетики и природных | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T22:02+0300
2026-08-04T22:05+0300
энергетика
газ
турция
ирак
катар
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АНКАРА, 4 авг - ПРАЙМ. Катар, Саудовская Аравия и Иордания могут стать частью нового маршрута поставок природного газа в Турцию и далее в Европу, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. От сообщил, что Анкара обсуждает с Ираком проекты, которые на первом этапе предусматривают поставки природного газа для иракских электростанций с использованием турецкой инфраструктуры. Это позволит частично покрыть потребности Ирака в топливе для производства электроэнергии. Министр сообщил, что в перспективе Турция рассматривает строительство газопровода вдоль нефтепровода, который планируется продлить до Басры, а также рядом с линиями электропередачи. По его словам, этот проект позволит в будущем транспортировать катарский и другой природный газ, добываемый в странах Персидского залива, через Ирак в Турцию, а затем - на европейский рынок. "Альтернативный маршрут может пройти через Катар, Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию, после чего газ также будет поступать в Турцию", - сказал Байрактар в интервью телеканалу TRT Haber. Министр подчеркнул, что Турция располагает одной из самых развитых газовых инфраструктур региона. По его словам, в стране построено более 20 тысяч километров магистральных газопроводов высокого давления и около 220 тысяч километров распределительных сетей, обеспечивающих поставки газа в жилые дома и на предприятия. Он добавил, что именно эта инфраструктура позволит реализовать масштабные трансрегиональные энергетические проекты и укрепить роль Турции как ключевого газового хаба. Первого августа Ирак и Турция подписали соглашение о транспортировке и перевалке иракской сырой нефти по нефтепроводу до порта Джейхан. Документ предусматривает минимальный объем прокачки на уровне 750 тысяч баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20260804/turtsija-872028071.html
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газ, турция, ирак, катар
Энергетика, Газ, ТУРЦИЯ, ИРАК, КАТАР
22:02 04.08.2026 (обновлено: 22:05 04.08.2026)
 
Катар, Саудовская Аравия и Иордания могут стать частью газопровода в Европу

Байрактар: Катар, Саудовская Аравия и Иордания могут стать частью маршрута поставок газа

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АНКАРА, 4 авг - ПРАЙМ. Катар, Саудовская Аравия и Иордания могут стать частью нового маршрута поставок природного газа в Турцию и далее в Европу, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
От сообщил, что Анкара обсуждает с Ираком проекты, которые на первом этапе предусматривают поставки природного газа для иракских электростанций с использованием турецкой инфраструктуры. Это позволит частично покрыть потребности Ирака в топливе для производства электроэнергии.
Министр сообщил, что в перспективе Турция рассматривает строительство газопровода вдоль нефтепровода, который планируется продлить до Басры, а также рядом с линиями электропередачи. По его словам, этот проект позволит в будущем транспортировать катарский и другой природный газ, добываемый в странах Персидского залива, через Ирак в Турцию, а затем - на европейский рынок.
"Альтернативный маршрут может пройти через Катар, Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию, после чего газ также будет поступать в Турцию", - сказал Байрактар в интервью телеканалу TRT Haber.
Министр подчеркнул, что Турция располагает одной из самых развитых газовых инфраструктур региона. По его словам, в стране построено более 20 тысяч километров магистральных газопроводов высокого давления и около 220 тысяч километров распределительных сетей, обеспечивающих поставки газа в жилые дома и на предприятия.
Он добавил, что именно эта инфраструктура позволит реализовать масштабные трансрегиональные энергетические проекты и укрепить роль Турции как ключевого газового хаба.
Первого августа Ирак и Турция подписали соглашение о транспортировке и перевалке иракской сырой нефти по нефтепроводу до порта Джейхан. Документ предусматривает минимальный объем прокачки на уровне 750 тысяч баррелей в сутки.
Турция намерена снизить зависимость от импорта нефти из Ирака
21:53
 
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