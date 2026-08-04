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Экспорт продовольствия из Казахстана за январь-май вырос на 34,4%
Экспорт продовольствия из Казахстана за январь-май вырос на 34,4% - 04.08.2026, ПРАЙМ
Экспорт продовольствия из Казахстана за январь-май вырос на 34,4%
Казахстан экспортировал продовольствия за январь-май на 1,6 миллиарда долларов, рост составил 34,4%, заявил министр торговли и интеграции республики Арман... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:19+0300
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АСТАНА, 4 авг - ПРАЙМ. Казахстан экспортировал продовольствия за январь-май на 1,6 миллиарда долларов, рост составил 34,4%, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев. "За январь-май экспорт продовольствия вырос на 34,4% и достиг 1,6 миллиарда долларов", - сказал Шаккалиев на заседании кабмина. Глава минторговли Казахстана отметил, что одновременно снижается зависимость внутреннего рынка от критического импорта, его доля сократилась до 14,7%. "По итогам первого полугодия объем внутреннего товарооборота достиг 36,2 триллиона тенге (76,4 миллиарда долларов - ред.). Рост составил 15,3%. Основной вклад обеспечен продовольственным сегментом. Его рост составил почти 30%", - добавил Шаккалиев. По данным министра, сегодня Казахстан полностью обеспечивает внутренний спрос по большинству базовых продуктов. Самообеспеченность страны свыше 100% по подсолнечному маслу, муке, рису, картофелю, луку, моркови, макаронным изделиям, говядине и баранине, практически полностью внутренний спрос закрывается по молоку и яйцам, отмечает он.
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мировая экономика, казахстан
Экономика, Мировая экономика, КАЗАХСТАН
Экспорт продовольствия из Казахстана за январь-май вырос на 34,4%
Шаккалиев: экспорт продовольствия из Казахстана за январь-май достиг 1,6 млрд долларов
АСТАНА, 4 авг - ПРАЙМ. Казахстан экспортировал продовольствия за январь-май на 1,6 миллиарда долларов, рост составил 34,4%, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.
"За январь-май экспорт продовольствия вырос на 34,4% и достиг 1,6 миллиарда долларов", - сказал Шаккалиев на заседании кабмина.
Глава минторговли Казахстана отметил, что одновременно снижается зависимость внутреннего рынка от критического импорта, его доля сократилась до 14,7%.
"По итогам первого полугодия объем внутреннего товарооборота достиг 36,2 триллиона тенге (76,4 миллиарда долларов - ред.). Рост составил 15,3%. Основной вклад обеспечен продовольственным сегментом. Его рост составил почти 30%", - добавил Шаккалиев.
По данным министра, сегодня Казахстан полностью обеспечивает внутренний спрос по большинству базовых продуктов. Самообеспеченность страны свыше 100% по подсолнечному маслу, муке, рису, картофелю, луку, моркови, макаронным изделиям, говядине и баранине, практически полностью внутренний спрос закрывается по молоку и яйцам, отмечает он.