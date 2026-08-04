https://1prime.ru/20260804/kazahstan-871994622.html

Экспорт продовольствия из Казахстана за январь-май вырос на 34,4%

Экспорт продовольствия из Казахстана за январь-май вырос на 34,4% - 04.08.2026, ПРАЙМ

Экспорт продовольствия из Казахстана за январь-май вырос на 34,4%

Казахстан экспортировал продовольствия за январь-май на 1,6 миллиарда долларов, рост составил 34,4%, заявил министр торговли и интеграции республики Арман... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T10:19+0300

2026-08-04T10:19+0300

2026-08-04T10:26+0300

экономика

мировая экономика

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871994622.jpg?1785828393

АСТАНА, 4 авг - ПРАЙМ. Казахстан экспортировал продовольствия за январь-май на 1,6 миллиарда долларов, рост составил 34,4%, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев. "За январь-май экспорт продовольствия вырос на 34,4% и достиг 1,6 миллиарда долларов", - сказал Шаккалиев на заседании кабмина. Глава минторговли Казахстана отметил, что одновременно снижается зависимость внутреннего рынка от критического импорта, его доля сократилась до 14,7%. "По итогам первого полугодия объем внутреннего товарооборота достиг 36,2 триллиона тенге (76,4 миллиарда долларов - ред.). Рост составил 15,3%. Основной вклад обеспечен продовольственным сегментом. Его рост составил почти 30%", - добавил Шаккалиев. По данным министра, сегодня Казахстан полностью обеспечивает внутренний спрос по большинству базовых продуктов. Самообеспеченность страны свыше 100% по подсолнечному маслу, муке, рису, картофелю, луку, моркови, макаронным изделиям, говядине и баранине, практически полностью внутренний спрос закрывается по молоку и яйцам, отмечает он.

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, казахстан