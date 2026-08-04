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Казахстан за два года нарастил экспорт мясной продукции в 1,5 раза
Казахстан за два года нарастил экспорт мясной продукции в 1,5 раза - 04.08.2026, ПРАЙМ
Казахстан за два года нарастил экспорт мясной продукции в 1,5 раза
Казахстан за два года нарастил экспорт мясной продукции в 1,5 раза благодаря введению стандартов "Халяль", которое расширило доступ на рынки Ближнего Востока,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:58+0300
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АСТАНА, 4 авг - ПРАЙМ. Казахстан за два года нарастил экспорт мясной продукции в 1,5 раза благодаря введению стандартов "Халяль", которое расширило доступ на рынки Ближнего Востока, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.
"В аграрном секторе введено 29 стандартов "Халал". Они разработаны с учетом требований рынков ОАЭ и Турции. Это расширило доступ отечественной мясной продукции на рынки Персидского залива и Ближнего Востока. За два года ее экспорт вырос на 50% и достиг 168 миллионов долларов", - сказал Шаккалиев на заседании правительства Казахстана.
Стандарт "Халяль" - это свод правил и требований, основанных на законах ислама, которые определяют дозволенность продуктов питания, товаров и услуг для мусульман. Главные принципы включают отсутствие запрещенных компонентов, чистоту производства и гуманный забой скота.
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Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОАЭ
Казахстан за два года нарастил экспорт мясной продукции в 1,5 раза
Шаккалиев: Казахстан за два года увеличил экспорт мясной продукции в 1,5 раза
АСТАНА, 4 авг - ПРАЙМ. Казахстан за два года нарастил экспорт мясной продукции в 1,5 раза благодаря введению стандартов "Халяль", которое расширило доступ на рынки Ближнего Востока, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.
"В аграрном секторе введено 29 стандартов "Халал". Они разработаны с учетом требований рынков ОАЭ и Турции. Это расширило доступ отечественной мясной продукции на рынки Персидского залива и Ближнего Востока. За два года ее экспорт вырос на 50% и достиг 168 миллионов долларов", - сказал Шаккалиев на заседании правительства Казахстана.
Стандарт "Халяль" - это свод правил и требований, основанных на законах ислама, которые определяют дозволенность продуктов питания, товаров и услуг для мусульман. Главные принципы включают отсутствие запрещенных компонентов, чистоту производства и гуманный забой скота.