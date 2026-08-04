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Казахстан за два года нарастил экспорт мясной продукции в 1,5 раза

Казахстан за два года нарастил экспорт мясной продукции в 1,5 раза - 04.08.2026, ПРАЙМ

Казахстан за два года нарастил экспорт мясной продукции в 1,5 раза

Казахстан за два года нарастил экспорт мясной продукции в 1,5 раза благодаря введению стандартов "Халяль", которое расширило доступ на рынки Ближнего Востока,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T10:58+0300

2026-08-04T10:58+0300

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АСТАНА, 4 авг - ПРАЙМ. Казахстан за два года нарастил экспорт мясной продукции в 1,5 раза благодаря введению стандартов "Халяль", которое расширило доступ на рынки Ближнего Востока, заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев. "В аграрном секторе введено 29 стандартов "Халал". Они разработаны с учетом требований рынков ОАЭ и Турции. Это расширило доступ отечественной мясной продукции на рынки Персидского залива и Ближнего Востока. За два года ее экспорт вырос на 50% и достиг 168 миллионов долларов", - сказал Шаккалиев на заседании правительства Казахстана. Стандарт "Халяль" - это свод правил и требований, основанных на законах ислама, которые определяют дозволенность продуктов питания, товаров и услуг для мусульман. Главные принципы включают отсутствие запрещенных компонентов, чистоту производства и гуманный забой скота.

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мировая экономика, россия, казахстан, ближний восток, оаэ