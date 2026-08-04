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Казахстан и Китай подписали соглашение о валютном свопе на три года

Казахстан и Китай подписали соглашение о валютном свопе на три года - 04.08.2026, ПРАЙМ

Казахстан и Китай подписали соглашение о валютном свопе на три года

Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали соглашение о валютном свопе на три года с возможностью продления, сообщает во вторник пресс-служба... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:07+0300

2026-08-04T11:07+0300

2026-08-04T11:07+0300

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АСТАНА, 4 авг - ПРАЙМ. Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали соглашение о валютном свопе на три года с возможностью продления, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского регулятора. Делегация Нацбанка республики и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана совершила рабочий визит в Китай. "Состоялась церемония подписания двустороннего соглашения о валютном свопе между Национальным банком Казахстана и Народным банком Китая. Соглашение заключено сроком на три года с возможностью продления по взаимному согласию сторон", - говорится в сообщении. Валютный своп - это финансовая сделка по обмену валют с условием их обратного обмена в будущем. Соглашение между центробанками дает возможность каждой из сторон получить доступ к краткосрочной ликвидности в валюте другой стороны. В Нацбанке Казахстана добавили, что также достигнуты договоренности с китайской стороной о дальнейшем развитии национальной платежной инфраструктуры с целью обеспечения бесперебойных трансграничных расчетов для бизнеса и населения, в частности о запуске пилотного проекта по расчетам в цифровом тенге и цифровом юане. Регулятор отмечает, что с учетом присутствия на финансовом рынке Казахстана Торгово-промышленного банка Китая в Алма-Ате и Банка Китая особое внимание было уделено вопросу расширения участия китайских банков в финансировании экономики Казахстана.

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банки, финансы, казахстан, китай, алма-ата, нацбанк