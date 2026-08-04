Депозиты vs ПИФы: что выгоднее на длинном горизонте?

МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. За последние 20 с лишним лет среднегодовая инфляция в России составила 8,4%. Банковские депозиты за этот же период приносили в среднем около 9% годовых. По сути, это означает лишь сохранение покупательной способности, но не преумножение сбережений. Для консервативных инвесторов, не готовых рассматривать альтернативы, такой подход оправдан. Однако тем, кто ставит задачу приумножения капитала, стоит обратить внимание на паевые инвестиционные фонды.На российском рынке представлено почти четыре тысячи ПИФов под управлением управляющих компаний. Комиссия УК в среднем составляет 1,5–2% от стоимости активов в год. Основные направления вложений — акции и облигации, хотя существуют и фонды на недвижимость, золото и другие активы, но они пользуются меньшим спросом.Акции являются инструментом для агрессивных инвесторов, готовых к высокой волатильности. Среднегодовая доходность российского рынка акций за 2003–2025 годы достигла 14,4%, что на 6 процентных пунктов выше инфляции. Однако в кризисные годы просадки могут быть существенными: в 2008 году падение составило около 65%, в 2022-м — почти 38%. Международная практика подтверждает: на горизонте пяти и более лет колебания сглаживаются, и доходность становится приемлемой.Облигации — более консервативный долговой инструмент. При удержании до погашения и отсутствии дефолтов они напоминают депозиты, но дают премию к их доходности. Средняя доходность корпоративных облигаций за указанный период составила около 10,5% годовых.На длинном горизонте акции уверенно опережают депозиты по доходности. С облигациями разница менее значительна из-за управленческих комиссий, и итоговый результат сильно зависит от квалификации управляющего и динамики ключевой ставки. Поэтому диверсификация между разными классами активов остается разумной стратегией для инвестора.Текущие высокие ставки по депозитам — явление временное. По мере нормализации инфляционной ситуации Банк России будет снижать ставку, и тогда ПИФы на акции и облигации вновь станут привлекательными. В случае деэскалации геополитической напряженности акции могут показать опережающий рост относительно депозитов.Автор: Тимур Хайруллин, директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. За последние 20 с лишним лет среднегодовая инфляция в России составила 8,4%. Банковские депозиты за этот же период приносили в среднем около 9% годовых. По сути, это означает лишь сохранение покупательной способности, но не преумножение сбережений. Для консервативных инвесторов, не готовых рассматривать альтернативы, такой подход оправдан. Однако тем, кто ставит задачу приумножения капитала, стоит обратить внимание на паевые инвестиционные фонды.
На российском рынке представлено почти четыре тысячи ПИФов под управлением управляющих компаний. Комиссия УК в среднем составляет 1,5–2% от стоимости активов в год. Основные направления вложений — акции и облигации, хотя существуют и фонды на недвижимость, золото и другие активы, но они пользуются меньшим спросом.
Акции являются инструментом для агрессивных инвесторов, готовых к высокой волатильности. Среднегодовая доходность российского рынка акций за 2003–2025 годы достигла 14,4%, что на 6 процентных пунктов выше инфляции. Однако в кризисные годы просадки могут быть существенными: в 2008 году падение составило около 65%, в 2022-м — почти 38%. Международная практика подтверждает: на горизонте пяти и более лет колебания сглаживаются, и доходность становится приемлемой.
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Облигации — более консервативный долговой инструмент. При удержании до погашения и отсутствии дефолтов они напоминают депозиты, но дают премию к их доходности. Средняя доходность корпоративных облигаций за указанный период составила около 10,5% годовых.
На длинном горизонте акции уверенно опережают депозиты по доходности. С облигациями разница менее значительна из-за управленческих комиссий, и итоговый результат сильно зависит от квалификации управляющего и динамики ключевой ставки. Поэтому диверсификация между разными классами активов остается разумной стратегией для инвестора.
Текущие высокие ставки по депозитам — явление временное. По мере нормализации инфляционной ситуации Банк России будет снижать ставку, и тогда ПИФы на акции и облигации вновь станут привлекательными. В случае деэскалации геополитической напряженности акции могут показать опережающий рост относительно депозитов.
Автор: Тимур Хайруллин, директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций"
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