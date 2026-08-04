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В Китае утвердили стандарт безопасности для систем автоматического вождения

В Китае утвердили стандарт безопасности для систем автоматического вождения - 04.08.2026, ПРАЙМ

В Китае утвердили стандарт безопасности для систем автоматического вождения

Власти КНР утвердили национальный стандарт требований безопасности к системам автоматического вождения, который вступит в силу 1 июля 2027 года, сообщает... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:56+0300

2026-08-04T12:56+0300

2026-08-04T12:56+0300

китай

кнр

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ПЕКИН, 4 авг - ПРАЙМ. Власти КНР утвердили национальный стандарт требований безопасности к системам автоматического вождения, который вступит в силу 1 июля 2027 года, сообщает министерство промышленности и информатизации КНР. Как сообщили в ведомстве, новый стандарт распространяется на автомобили с системами автоматического вождения уровня L3 (условная автоматизация) и L4 (высокая автоматизация) и устанавливает обязательные требования к безопасности таких технологий. Согласно документу, автопроизводители должны обеспечить полный цикл контроля безопасности, от проектирования и разработки до эксплуатации автомобиля на дорогах. Автомобильные компании также будут обязаны проводить комплексные испытания систем, включая проверки на полигонах и дорожные тесты. В ведомстве отметили, что внедрение стандарта позволит установить единый базовый уровень требований безопасности для продукции с автоматическим вождением, повысить уровень безопасности дорожного движения, усилить ответственность производителей и поддержать устойчивое развитие отрасли. Новый стандарт официально вступит в силу 1 июля 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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китай, кнр