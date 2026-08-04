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Кожемяко попросил поддержки в разработке классификации горнолыжных курортов

Кожемяко попросил поддержки в разработке классификации горнолыжных курортов - 04.08.2026, ПРАЙМ

Кожемяко попросил поддержки в разработке классификации горнолыжных курортов

Возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Туризм" губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил поддержки федерального правительства в разработке | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T09:42+0300

2026-08-04T09:42+0300

2026-08-04T11:31+0300

туризм

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госсовет

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Туризм" губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил поддержки федерального правительства в разработке детальной классификации горнолыжных курортов, которая позволит сформировать дополнительные услуги для гостей.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в Горно-Алтайске во вторник проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России. На мероприятии Кожемяко отметил, что есть ряд вопросов в сфере горнолыжного туризма, которые требуют дальнейшей поддержки со стороны правительства Российской Федерации, Минэкономразвития."В статистику о горнолыжных курортах входят только горнолыжные трассы. Здесь, конечно, запрос у гостей… и о расходах на проживание, и экскурсионном обслуживании, какие есть досуговые развлечения, характерные для длительных нахождений на горнолыжном курорте. Прошу вашей поддержки в разработке детальной классификации горнолыжных курортов, которая позволит сформировать услуги в соответствии с предпочтениями различных групп потребителей", - сказал Кожемяко.Он обратил внимание, что три года назад на площадке курорта "Манжерок" прошло заседание комиссии, где обсуждали создание условий для развития горнолыжного туризма. Многие из этих мероприятий уже реализуются благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство"."Десятого июля этого года на международном форуме "Путешествуй" принято решение о создании рабочей группы по развитию горнолыжного туризма. Она создана, работает, и это решение подтверждается тем, что Россия обладает уникальными возможностями для развития горнолыжного туризма", - рассказал губернатор.К таким возможностям он отнес соответствующий климат, удобные спуски, высокое качество снега. По его данным, сегодня в стране есть более 400 горнолыжных комплексов с протяженностью трасс порядка 1,6 тысячи километров, более 1 тысячи подъемников."Это огромный потенциал для развития внутреннего и въездного туризма. Тренд последних лет, конечно, говорит о развитии горнолыжных курортов, которые могли бы работать круглогодично. На примере курорта "Манжерок" мы видим, что и летом здесь большое заполнение людей. И это говорит о комплексном подходе в развитии инфраструктуры, формировании турмаршрутов, экологических троп, проведении событийных мероприятий, которые тоже привлекают людей", - уточнил Кожемяко.Во время доклада губернатор также предложил расширить меры поддержки горнолыжных комплексов в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

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туризм, бизнес, россия, рф, приморский край, олег кожемяко, михаил мишустин, госсовет