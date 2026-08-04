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Путин подписал закон, легализующий криптовалюты в России

Путин подписал закон, легализующий криптовалюты в России - 04.08.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон, легализующий криптовалюты в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России, соответствующий документ размещен на... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:02+0300

2026-08-04T17:02+0300

2026-08-04T17:02+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования. Россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний, а также криптообменников при совершении сделок и операций с ними. Регулирование и надзор в этой сфере будет осуществлять Банк России. А правительство РФ по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения и организации обращения цифровых валют в целях защиты основ конституционного строя, экономических интересов, обеспечения обороны и безопасности государства. За учет и хранение криптовалют будут отвечать цифровые депозитарии, реестр которых начнет вести ЦБ, а к участникам рынка будут предъявляться жесткие требования по защите информации, чтобы не допустить утечек. Банк России также будет вести реестр криптообменников, при этом для кредитных организаций и брокеров предусмотрен уведомительный порядок включения в него. Как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы после прохождения специального теста смогут приобретать цифровую валюту на биржах. Но неквалифицированные инвесторы смогут покупать лишь наиболее ликвидные криптовалюты в рамках установленного лимита – до 300 тысяч рублей в год через каждого посредника. Это снизит риски финансовых потерь для неопытных инвесторов на крипторынке, подверженном резким колебаниям курсов, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Кроме того, допускается купля-продажа ценных бумаг и российских цифровых прав за криптовалюты. А криптообменники смогут зачислять купленную криптовалюту только на счет покупателя. Также предусматривается возможность перевода криптовалют на некастодиальные кошельки (позволяют пользователям владеть своими приватными ключами и контролировать их), но с периодом охлаждения в 48 часов при транзакциях на сумму свыше 100 тысяч рублей. Это позволит защитить инвесторов от мошенников и от непродуманных решений. Для участников внешнеэкономической деятельности будут доступны все виды криптовалют и стейблкоинов, любые типы кошельков. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, которые начнут действовать позже. Так, криптообменники смогут осуществлять свою деятельность без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 года. А с 1 сентября 2027 года криптообменники и цифровые депозитарии будут обязаны принимать меры для предотвращения сделок и операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента. Например, проверять цифровые счета, на которые предполагается зачислять криптовалюту, и в случае несовпадения со счетом покупателя отказывать в совершении сделки или операции.

https://1prime.ru/20260804/zakon-872016606.html

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финансы, рф, владимир путин, анатолий аксаков, банк россии, фсб, госдума