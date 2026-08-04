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На Кубе восстановили нацэнергосистему после очередного блэкаута - 04.08.2026, ПРАЙМ
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На Кубе восстановили нацэнергосистему после очередного блэкаута
На Кубе восстановили нацэнергосистему после очередного блэкаута - 04.08.2026, ПРАЙМ
На Кубе восстановили нацэнергосистему после очередного блэкаута
Национальная электроэнергетическая система Кубы восстановлена после очередного тотального отключения, произошедшего в понедельник, сообщила государственная... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:49+0300
2026-08-04T19:49+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
куба
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МЕХИКО, 4 авг - ПРАЙМ. Национальная электроэнергетическая система Кубы восстановлена после очередного тотального отключения, произошедшего в понедельник, сообщила государственная электроэнергетическая компания Unión Eléctrica (UNE). "Национальная электроэнергетическая система восстановлена. В сеть также включен восьмой энергоблок ТЭС имени Максимо Гомеса", - говорится в сообщении UNE в соцсети X. Ранее во вторник компания сообщала, что энергосистема была объединена на участке от провинции Пинар-дель-Рио на западе страны до провинции Ольгин на востоке. При этом специалисты продолжали подключение восточных провинций Сантьяго-де-Куба, Гранма и Гуантанамо. Полное отключение национальной энергосистемы произошло поздно вечером в воскресенье. В понедельник, после начавшегося восстановления энергоснабжения, на Кубе произошел повторный тотальный блэкаут. По данным министерства энергетики и горнодобывающей промышленности, причиной стало колебание в энергосистеме. Куба в последние годы регулярно сталкивается с масштабными перебоями в электроснабжении из-за изношенности генерирующих мощностей и дефицита топлива. За последние 30 дней национальная электроэнергетическая система полностью отключилась пять раз.
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мировая экономика, куба
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, КУБА
19:49 04.08.2026
 
На Кубе восстановили нацэнергосистему после очередного блэкаута

На Кубе восстановили энергосистему после очередного тотального отключения

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МЕХИКО, 4 авг - ПРАЙМ. Национальная электроэнергетическая система Кубы восстановлена после очередного тотального отключения, произошедшего в понедельник, сообщила государственная электроэнергетическая компания Unión Eléctrica (UNE).
"Национальная электроэнергетическая система восстановлена. В сеть также включен восьмой энергоблок ТЭС имени Максимо Гомеса", - говорится в сообщении UNE в соцсети X.
Ранее во вторник компания сообщала, что энергосистема была объединена на участке от провинции Пинар-дель-Рио на западе страны до провинции Ольгин на востоке. При этом специалисты продолжали подключение восточных провинций Сантьяго-де-Куба, Гранма и Гуантанамо.
Полное отключение национальной энергосистемы произошло поздно вечером в воскресенье. В понедельник, после начавшегося восстановления энергоснабжения, на Кубе произошел повторный тотальный блэкаут. По данным министерства энергетики и горнодобывающей промышленности, причиной стало колебание в энергосистеме.
Куба в последние годы регулярно сталкивается с масштабными перебоями в электроснабжении из-за изношенности генерирующих мощностей и дефицита топлива. За последние 30 дней национальная электроэнергетическая система полностью отключилась пять раз.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаКУБА
 
 
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