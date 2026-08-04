https://1prime.ru/20260804/kurs-872000014.html
Курс юаня может подняться выше 12 рублей, предположил аналитик
Курс юаня может подняться выше 12 рублей, предположил аналитик - 04.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня может подняться выше 12 рублей, предположил аналитик
Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника символически растет, и вполне способен еще ускориться, перейдя к штурму отметки в 12 рублей, выше которой он не... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:38+0300
2026-08-04T11:38+0300
2026-08-04T11:51+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника символически растет, и вполне способен еще ускориться, перейдя к штурму отметки в 12 рублей, выше которой он не поднимался с 23 марта, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.10 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,96 рубля. Давление на рубль оказывает сокращение валютной выручки экспортеров из-за снижения нефтяных цен, рассказывает Егор Зиновьев из компании "Цифра брокер". Тем не менее после вчерашнего заметного снижения фьючерс на нефть марки Brent отыгрывает часть позиций и дорожает на 1,54%, превысив 85,06 доллара за баррель. "Юань протестирует верхнюю границу диапазона 11,5–12 рублей, которая выступает ближайшим сопротивлением", - не исключает Богдан Зварич из ПСБ. Впрочем, пока не видно фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению выше этой отметки. Плюс к этому накопленная перекупленность может способствовать переходу части участников рынка к фиксации прибыли по длинным позициям в китайской валюте, продолжает он. В результате это может привести к откату юаня от 12 рублей и формированию коррекционной тенденции, заключил эксперт.
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рынок, торги, богдан зварич, псб
Рынок, Торги, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня может подняться выше 12 рублей, предположил аналитик
Аналитик ПСБ Зварич: курс юаня может подняться выше 12 рублей
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника символически растет, и вполне способен еще ускориться, перейдя к штурму отметки в 12 рублей, выше которой он не поднимался с 23 марта, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.10 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,96 рубля.
Давление на рубль оказывает сокращение валютной выручки экспортеров из-за снижения нефтяных цен, рассказывает Егор Зиновьев из компании "Цифра брокер".
Тем не менее после вчерашнего заметного снижения фьючерс на нефть марки Brent отыгрывает часть позиций и дорожает на 1,54%, превысив 85,06 доллара за баррель.
"Юань протестирует верхнюю границу диапазона 11,5–12 рублей, которая выступает ближайшим сопротивлением", - не исключает Богдан Зварич из ПСБ.
Впрочем, пока не видно фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению выше этой отметки. Плюс к этому накопленная перекупленность может способствовать переходу части участников рынка к фиксации прибыли по длинным позициям в китайской валюте, продолжает он.
В результате это может привести к откату юаня от 12 рублей и формированию коррекционной тенденции, заключил эксперт.