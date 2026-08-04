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Курс юаня может подняться выше 12 рублей, предположил аналитик

Курс юаня может подняться выше 12 рублей, предположил аналитик - 04.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня может подняться выше 12 рублей, предположил аналитик

Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника символически растет, и вполне способен еще ускориться, перейдя к штурму отметки в 12 рублей, выше которой он не... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:38+0300

2026-08-04T11:38+0300

2026-08-04T11:51+0300

рынок

торги

богдан зварич

псб

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов вторника символически растет, и вполне способен еще ускориться, перейдя к штурму отметки в 12 рублей, выше которой он не поднимался с 23 марта, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.10 мск растет на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,96 рубля. Давление на рубль оказывает сокращение валютной выручки экспортеров из-за снижения нефтяных цен, рассказывает Егор Зиновьев из компании "Цифра брокер". Тем не менее после вчерашнего заметного снижения фьючерс на нефть марки Brent отыгрывает часть позиций и дорожает на 1,54%, превысив 85,06 доллара за баррель. "Юань протестирует верхнюю границу диапазона 11,5–12 рублей, которая выступает ближайшим сопротивлением", - не исключает Богдан Зварич из ПСБ. Впрочем, пока не видно фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению выше этой отметки. Плюс к этому накопленная перекупленность может способствовать переходу части участников рынка к фиксации прибыли по длинным позициям в китайской валюте, продолжает он. В результате это может привести к откату юаня от 12 рублей и формированию коррекционной тенденции, заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, богдан зварич, псб