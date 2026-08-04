Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Московской бирже достиг максимумов с конца марта - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260804/kurs-872026204.html
Курс юаня на Московской бирже достиг максимумов с конца марта
Курс юаня на Московской бирже достиг максимумов с конца марта - 04.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже достиг максимумов с конца марта
Рубль продолжает снижение к юаню в условиях сезонного спроса на валюту и роста активности экспортеров, юань же на этом фоне в течение торгов достигал максимумов | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:40+0300
2026-08-04T19:40+0300
рынок
украина
дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872026204.jpg?1785861620
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Рубль продолжает снижение к юаню в условиях сезонного спроса на валюту и роста активности экспортеров, юань же на этом фоне в течение торгов достигал максимумов с конца марта, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку, закрыв торги на отметке 11,95 рубля. Во вторник юань в моменте поднимался выше 12 рублей - впервые с 23 марта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.08 мск дешевел на 5,18% - до 79,43 доллара за баррель. Курс юаня за день подрос на 0,08%. Китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 11,9-12,03 рубля. "Дисбаланс валютного рынка, таким образом, увеличивается, что может происходить как под воздействием ограниченности предложения иностранной валюты, так и увеличения спроса на нее", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Курс рубля находится под давлением, с одной стороны, сезонного спроса на наличную валюту и роста активности импортеров, с другой – вероятного сокращения предложения инвалюты из-за перекладки в котировки с временным лагом июньских цен на нефть, когда те снизились на 28% за месяц. Продолжение цикла снижения ключевой ставки также против рубля", - отмечает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Тем не менее, он ожидает скорой стабилизации рубля: рост цен на нефть с июля должен поддержать нацвалюту во второй половине августа, а возможные переговоры по Украине могут сжать геополитическую риск-премию, полагает аналитик. "Завтра Минфин сообщит об объемах операций с валютой в рамках бюджетного правила на следующий месяц. В краткосрочной перспективе ожидаем доллар по 80–82 рубля, юань — 11,8–12,1 рубля", - поделился Смирнов. В свою очередь Наталья Мильчакова из Freedom Global в среду ожидает курс доллара в диапазоне 80–82 рубля, евро - 92–94 рубля, юаня - 11,8–12,2 рубля.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, украина, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", минфин
Рынок, УКРАИНА, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций", Минфин
19:40 04.08.2026
 
Курс юаня на Московской бирже достиг максимумов с конца марта

Курс юаня на Московской бирже достиг максимумов с конца марта

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Рубль продолжает снижение к юаню в условиях сезонного спроса на валюту и роста активности экспортеров, юань же на этом фоне в течение торгов достигал максимумов с конца марта, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку, закрыв торги на отметке 11,95 рубля. Во вторник юань в моменте поднимался выше 12 рублей - впервые с 23 марта.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.08 мск дешевел на 5,18% - до 79,43 доллара за баррель.
Курс юаня за день подрос на 0,08%. Китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 11,9-12,03 рубля.
"Дисбаланс валютного рынка, таким образом, увеличивается, что может происходить как под воздействием ограниченности предложения иностранной валюты, так и увеличения спроса на нее", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Курс рубля находится под давлением, с одной стороны, сезонного спроса на наличную валюту и роста активности импортеров, с другой – вероятного сокращения предложения инвалюты из-за перекладки в котировки с временным лагом июньских цен на нефть, когда те снизились на 28% за месяц. Продолжение цикла снижения ключевой ставки также против рубля", - отмечает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Тем не менее, он ожидает скорой стабилизации рубля: рост цен на нефть с июля должен поддержать нацвалюту во второй половине августа, а возможные переговоры по Украине могут сжать геополитическую риск-премию, полагает аналитик.
"Завтра Минфин сообщит об объемах операций с валютой в рамках бюджетного правила на следующий месяц. В краткосрочной перспективе ожидаем доллар по 80–82 рубля, юань — 11,8–12,1 рубля", - поделился Смирнов.
В свою очередь Наталья Мильчакова из Freedom Global в среду ожидает курс доллара в диапазоне 80–82 рубля, евро - 92–94 рубля, юаня - 11,8–12,2 рубля.
 
РынокУКРАИНАДмитрий Бабин"БКС Мир инвестиций"Минфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала