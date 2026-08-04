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Курс юаня на Московской бирже достиг максимумов с конца марта
Курс юаня на Московской бирже достиг максимумов с конца марта - 04.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже достиг максимумов с конца марта
Рубль продолжает снижение к юаню в условиях сезонного спроса на валюту и роста активности экспортеров, юань же на этом фоне в течение торгов достигал максимумов | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:40+0300
2026-08-04T19:40+0300
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дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
минфин
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Рубль продолжает снижение к юаню в условиях сезонного спроса на валюту и роста активности экспортеров, юань же на этом фоне в течение торгов достигал максимумов с конца марта, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку, закрыв торги на отметке 11,95 рубля. Во вторник юань в моменте поднимался выше 12 рублей - впервые с 23 марта.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.08 мск дешевел на 5,18% - до 79,43 доллара за баррель.
Курс юаня за день подрос на 0,08%. Китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 11,9-12,03 рубля.
"Дисбаланс валютного рынка, таким образом, увеличивается, что может происходить как под воздействием ограниченности предложения иностранной валюты, так и увеличения спроса на нее", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Курс рубля находится под давлением, с одной стороны, сезонного спроса на наличную валюту и роста активности импортеров, с другой – вероятного сокращения предложения инвалюты из-за перекладки в котировки с временным лагом июньских цен на нефть, когда те снизились на 28% за месяц. Продолжение цикла снижения ключевой ставки также против рубля", - отмечает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Тем не менее, он ожидает скорой стабилизации рубля: рост цен на нефть с июля должен поддержать нацвалюту во второй половине августа, а возможные переговоры по Украине могут сжать геополитическую риск-премию, полагает аналитик.
"Завтра Минфин сообщит об объемах операций с валютой в рамках бюджетного правила на следующий месяц. В краткосрочной перспективе ожидаем доллар по 80–82 рубля, юань — 11,8–12,1 рубля", - поделился Смирнов.
В свою очередь Наталья Мильчакова из Freedom Global в среду ожидает курс доллара в диапазоне 80–82 рубля, евро - 92–94 рубля, юаня - 11,8–12,2 рубля.
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рынок, украина, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", минфин
Рынок, УКРАИНА, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций", Минфин
Курс юаня на Московской бирже достиг максимумов с конца марта
Курс юаня на Московской бирже достиг максимумов с конца марта
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Рубль продолжает снижение к юаню в условиях сезонного спроса на валюту и роста активности экспортеров, юань же на этом фоне в течение торгов достигал максимумов с конца марта, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку, закрыв торги на отметке 11,95 рубля. Во вторник юань в моменте поднимался выше 12 рублей - впервые с 23 марта.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.08 мск дешевел на 5,18% - до 79,43 доллара за баррель.
Курс юаня за день подрос на 0,08%. Китайская валюта в течение дня двигалась в диапазоне 11,9-12,03 рубля.
"Дисбаланс валютного рынка, таким образом, увеличивается, что может происходить как под воздействием ограниченности предложения иностранной валюты, так и увеличения спроса на нее", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Курс рубля находится под давлением, с одной стороны, сезонного спроса на наличную валюту и роста активности импортеров, с другой – вероятного сокращения предложения инвалюты из-за перекладки в котировки с временным лагом июньских цен на нефть, когда те снизились на 28% за месяц. Продолжение цикла снижения ключевой ставки также против рубля", - отмечает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Тем не менее, он ожидает скорой стабилизации рубля: рост цен на нефть с июля должен поддержать нацвалюту во второй половине августа, а возможные переговоры по Украине могут сжать геополитическую риск-премию, полагает аналитик.
"Завтра Минфин сообщит об объемах операций с валютой в рамках бюджетного правила на следующий месяц. В краткосрочной перспективе ожидаем доллар по 80–82 рубля, юань — 11,8–12,1 рубля", - поделился Смирнов.
В свою очередь Наталья Мильчакова из Freedom Global в среду ожидает курс доллара в диапазоне 80–82 рубля, евро - 92–94 рубля, юаня - 11,8–12,2 рубля.