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В Ленобласти потушили пожар на складе "Ленты"

В Ленобласти потушили пожар на складе "Ленты" - 04.08.2026, ПРАЙМ

В Ленобласти потушили пожар на складе "Ленты"

Пожар на территории распределительного центра группы "Лента" в Ленинградской области после падения БПЛА потушен, работа склада временно приостановлена, ведутся... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:53+0300

2026-08-04T11:53+0300

2026-08-04T11:55+0300

экономика

общество

ленинградская область

"лента"

всу

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пожар на территории распределительного центра группы "Лента" в Ленинградской области после падения БПЛА потушен, работа склада временно приостановлена, ведутся работы по ее скорейшему возобновлению, сообщил РИА Новости ритейлер. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром во вторник сообщил, что при атаке ВСУ над территорией региона сбиты 17 БПЛА. Есть повреждения в складской зоне Красный Бор, один человек пострадал. "В результате падения БПЛА на территорию распределительного центра (РЦ) "Группы Лента" в Ленинградской области около 5 часов утра 04 августа произошло возгорание. Сотрудников РЦ своевременно эвакуировали, один водитель штабелера получил ожоги и находится в больнице. На 09.00 04 августа пожар потушен", - говорится в сообщении. Там добавили, что распределительный центр временно остановил приемку товаров от поставщиков. В магазинах, которые обслуживает РЦ, сформирован достаточный запас товаров для удовлетворения ежедневного спроса. Компания проводит оценку ущерба и предпринимает все возможные меры для скорейшего возобновления работы. "Нападение совершено на логопарк, в котором расположено несколько распределительных центров, в том числе и наш", - пояснили в компании.

ленинградская область

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общество , ленинградская область, "лента", всу