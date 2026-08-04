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ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 5 по 11 августа
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 5 по 11 августа - 04.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 5 по 11 августа
Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:30+0300
2026-08-04T11:30+0300
2026-08-04T11:30+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 29 по 4 августа правительство, по оценке ЦБ, также абсорбировало банковскую ликвидность на 22 миллиарда рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 719 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне ЦБ повысит ликвидность банковского сектора на 104 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,893 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 4,3 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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банк россии, финансы, банки, россия, правительство рф
Экономика, Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, Правительство РФ
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 5 по 11 августа
ЦБ: правительство с 5 по 11 августа абсорбирует ликвидность банков на 22 миллиарда рублей
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России
. До этого, с 29 по 4 августа правительство, по оценке ЦБ, также абсорбировало банковскую ликвидность на 22 миллиарда рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 719 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне ЦБ повысит ликвидность банковского сектора на 104 миллиарда.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,893 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 4,3 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.