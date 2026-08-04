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ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 5 по 11 августа

ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 5 по 11 августа - 04.08.2026, ПРАЙМ

ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 5 по 11 августа

Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:30+0300

2026-08-04T11:30+0300

2026-08-04T11:30+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 29 по 4 августа правительство, по оценке ЦБ, также абсорбировало банковскую ликвидность на 22 миллиарда рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 719 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне ЦБ повысит ликвидность банковского сектора на 104 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,893 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 4,3 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

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банк россии, финансы, банки, россия, правительство рф