Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 5 по 11 августа - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260804/likvidnost-871999559.html
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 5 по 11 августа
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 5 по 11 августа - 04.08.2026, ПРАЙМ
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 5 по 11 августа
Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:30+0300
2026-08-04T11:30+0300
экономика
банк россии
финансы
банки
россия
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 29 по 4 августа правительство, по оценке ЦБ, также абсорбировало банковскую ликвидность на 22 миллиарда рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 719 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне ЦБ повысит ликвидность банковского сектора на 104 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,893 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 4,3 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россии, финансы, банки, россия, правительство рф
Экономика, Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, Правительство РФ
11:30 04.08.2026
 
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 5 по 11 августа

ЦБ: правительство с 5 по 11 августа абсорбирует ликвидность банков на 22 миллиарда рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 29 по 4 августа правительство, по оценке ЦБ, также абсорбировало банковскую ликвидность на 22 миллиарда рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 719 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне ЦБ повысит ликвидность банковского сектора на 104 миллиарда.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,893 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 4,3 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
 
ЭкономикаБанк РоссииФинансыБанкиРОССИЯПравительство РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала