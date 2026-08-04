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McDonald's увеличил чистую прибыль на 5,4% - 04.08.2026, ПРАЙМ
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McDonald's увеличил чистую прибыль на 5,4%
McDonald's увеличил чистую прибыль на 5,4% - 04.08.2026, ПРАЙМ
McDonald's увеличил чистую прибыль на 5,4%
Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's в прошлом полугодии увеличилась на 5,4% в годовом выражении, до 4,345 миллиарда долларов, сообщается... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T14:54+0300
2026-08-04T14:54+0300
бизнес
финансы
сша
калифорния
mcdonald's
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's в прошлом полугодии увеличилась на 5,4% в годовом выражении, до 4,345 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период выросла до 6,1 доллара с 5,74 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети поднялась на 7%, до 6,292 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам полугодия увеличилась на 6,4% в годовом выражении, составив 13,616 миллиарда долларов. По итогам второго квартала чистая прибыль McDonald's поднялась на 4,8% в годовом выражении, до 2,362 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 3,32 доллара с 3,14 доллара годом ранее, скорректированная прибыль составила 3,38 доллара на акцию при прогнозе в 3,34 доллара. Операционная прибыль сети увеличилась на 3,3%, до 3,338 миллиарда долларов. Квартальная выручка поднялась на 3,7% в годовом исчислении, до 7,099 миллиарда долларов, аналитики ожидали показателя на уровне в 7,14 миллиарда. Мировые сопоставимые продажи увеличились на 1,3% после прошлогоднего роста на 3,8%. Показатель в США поднялся на 0,8% после роста на 2,5% годом ранее, значение оказалось ниже прогноза увеличения на 1,6%. До открытия торгов вторника акции компании дорожают на 1,38%. Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
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бизнес, финансы, сша, калифорния, mcdonald's
Бизнес, Финансы, США, Калифорния, McDonald's
14:54 04.08.2026
 
McDonald's увеличил чистую прибыль на 5,4%

Чистая прибыль сети McDonald's в I полугодии выросла на 5,4%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк"Макдоналдс"
Макдоналдс - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's в прошлом полугодии увеличилась на 5,4% в годовом выражении, до 4,345 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период выросла до 6,1 доллара с 5,74 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети поднялась на 7%, до 6,292 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам полугодия увеличилась на 6,4% в годовом выражении, составив 13,616 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль McDonald's поднялась на 4,8% в годовом выражении, до 2,362 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 3,32 доллара с 3,14 доллара годом ранее, скорректированная прибыль составила 3,38 доллара на акцию при прогнозе в 3,34 доллара. Операционная прибыль сети увеличилась на 3,3%, до 3,338 миллиарда долларов.
Квартальная выручка поднялась на 3,7% в годовом исчислении, до 7,099 миллиарда долларов, аналитики ожидали показателя на уровне в 7,14 миллиарда. Мировые сопоставимые продажи увеличились на 1,3% после прошлогоднего роста на 3,8%. Показатель в США поднялся на 0,8% после роста на 2,5% годом ранее, значение оказалось ниже прогноза увеличения на 1,6%.
До открытия торгов вторника акции компании дорожают на 1,38%.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
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