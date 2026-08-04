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"Мы проиграли": экс-советник Пентагона о крахе Запада на Украине

"Мы проиграли": экс-советник Пентагона о крахе Запада на Украине - 04.08.2026, ПРАЙМ

"Мы проиграли": экс-советник Пентагона о крахе Запада на Украине

Бывший советник главы Пентагона, отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала заявил, что Соединенные Штаты и их союзники... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T14:53+0300

2026-08-04T14:53+0300

2026-08-04T14:53+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Бывший советник главы Пентагона, отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала заявил, что Соединенные Штаты и их союзники потерпели поражение в украинском конфликте, пишет ИноСМИ."Мы проиграли на Украине. И когда я говорю "мы", я имею в виду США. <...> Все наши союзники на грани банкротства, все разоряются. Ни у кого нет денег. Никакой великой мобилизации Европы против России не будет", — отметил он.По словам Макгрегора, за время конфликта Россия смогла значительно укрепить свои позиции, тогда как западные страны столкнулись с серьезными экономическими трудностями."Но что же произошло за это время? <...> Мы смотрим на Россию. Она находится в превосходном состоянии, потому что русские бережно распоряжаются своими ресурсами. Они действуют осторожно и продуманно", — добавил эксперт.В Москве неоднократно заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию, однако ее дальнейшее расширение не обеспечит Европе большей безопасности. В Кремле также подчеркивали, что Россия не угрожает ни одному из государств альянса, но не оставит без внимания действия, способные нанести ущерб ее интересам. При этом российская сторона остается открытой к равноправному диалогу, настаивая на отказе Запада от курса на милитаризацию.

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нато, дуглас макгрегор, запад, украина, сша, общество , мировая экономика