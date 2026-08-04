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"Метровагонмаш" выплатит метрополитену 35 миллионов рублей по иску

"Метровагонмаш" выплатит метрополитену 35 миллионов рублей по иску - 04.08.2026, ПРАЙМ

"Метровагонмаш" выплатит метрополитену 35 миллионов рублей по иску

Мытищинский завод "Метровагонмаш" по иску Московского метрополитена почти на 5 миллиардов рублей выплатит истцу чуть более 35 миллионов рублей, следует из... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T16:41+0300

2026-08-04T16:41+0300

2026-08-04T16:41+0300

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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Мытищинский завод "Метровагонмаш" по иску Московского метрополитена почти на 5 миллиардов рублей выплатит истцу чуть более 35 миллионов рублей, следует из условий мирового соглашения, которое недавно утвердил арбитражный суд Москвы и с которым ознакомилось РИА Новости. Суд в октябре объединил в одно производство 22 иска метрополитена к "Метровагонмашу" с общей суммой исковых требований свыше 2,8 миллиарда рублей, а в начале июля – еще 22 иска, после чего сумма объединенного иска достигла около 5 миллиардов рублей. В иске было заявлено требование о взыскании неустойки за ненадлежащее "культурное состояние" вагонов. Спор вытекал из нескольких контрактов метрополитена с заводом-производителем вагонов на их обслуживание и поддержание в надлежащем виде. По условиям контрактов, сотрудники ответчика в депо истца должны устранять такие дефекты, как надписи на стеклах, порванный линолеум, неработающий кондиционер, грязное сиденье и тому подобное. Как поясняли юристы в суде, в деле после первого объединения исков рассматривалось порядка 9 тысяч актов осмотра вагонов после их обслуживания за 2022-2023 годы, в которых содержались записи примерно о 170 тысячах нарушений. Суд 29 июля утвердил мировое соглашение. В нем говорится, что стороны "признают наличие разногласий в вопросах толкования и исполнения контрактов, а также оценки фактических обстоятельств, послуживших основанием для предъявления истцом требований о взыскании неустойки", но принимают во внимание "сложившиеся длительные партнерские отношения между сторонами, а также необходимость сбалансированного учета взаимных интересов в целях развития и укрепления хозяйственных связей на взаимовыгодной основе и в долгосрочной перспективе". Ответчик обязался в течение пяти рабочих дней выплатить истцу более 35 миллионов рублей неустойки и возместить часть госпошлины в размере около 13 миллионов рублей. От остальной части требований метрополитен отказался. Завод "Метровагонмаш" – крупнейший производитель вагонов метро в России и СНГ. Сейчас входит в состав "Трансмашхолдинга" (ТМХ) – крупнейшего в России разработчика и производителя подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, россия, снг, трансмашхолдинг