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В Минпромторге рассказали о перезапуске производства телевизоров "Квант" - 04.08.2026, ПРАЙМ
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В Минпромторге рассказали о перезапуске производства телевизоров "Квант"
В Минпромторге рассказали о перезапуске производства телевизоров "Квант" - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о перезапуске производства телевизоров "Квант"
Единственное на сегодняшний день российское предприятие по выпуску телевизоров "Квант" планируется перезапустить после завершения всех процедур по банкротству,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T14:21+0300
2026-08-04T14:21+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Единственное на сегодняшний день российское предприятие по выпуску телевизоров "Квант" планируется перезапустить после завершения всех процедур по банкротству, рассказали РИА Новости в Минпромторге России. "Решение Арбитражного суда города Москвы о признании компании "Квант" банкротом не означает прекращения производства телевизоров в России. А также не влечет демонтажа или утраты производственных мощностей. Ведется работа по перезапуску предприятия, который состоится после завершения процедур, предусмотренных законодательством о банкротстве", - сообщили в ведомстве. ООО "Квант" является единственным российским производителем телевизоров, продукция которого включена в реестр радиоэлектроники Минпромторга. У компании два завода - в Зеленограде и Воронеже. В министерстве отметили, что производство телевизоров остается одним из направлений промышленной политики РФ. Информация о сроках и параметрах перезапуска будет сообщена дополнительно. Как добавили в Минпромторге, в России формируется компонентная база для производства такой техники. Так, в Москве на мощностях компании "Некс-Т" запущен выпуск жидкокристаллических модулей, которые являются основными узлами телевизоров. Эти модули будут использоваться при выпуске такой техники в Воронеже. В июне 2025 года Минпромторг России сообщал, что производственные мощности российских производителей телевизоров во много раз превышают потребности государственных и муниципальных заказчиков. В июле прошлого года газета "Коммерсант" писала, что "Квант" ведет переговоры о своей продаже с "Яндексом", "Сбером" и производителем школьных интерактивных досок NexTouch.  
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бизнес, россия, промышленность, москва, воронеж, зеленоград, минпромторг, яндекс
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, Воронеж, Зеленоград, Минпромторг, Яндекс
14:21 04.08.2026
 
В Минпромторге рассказали о перезапуске производства телевизоров "Квант"

Минпромторг: предприятие по выпуску телевизоров "Квант" перезапустят после банкротства

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Единственное на сегодняшний день российское предприятие по выпуску телевизоров "Квант" планируется перезапустить после завершения всех процедур по банкротству, рассказали РИА Новости в Минпромторге России.
"Решение Арбитражного суда города Москвы о признании компании "Квант" банкротом не означает прекращения производства телевизоров в России. А также не влечет демонтажа или утраты производственных мощностей. Ведется работа по перезапуску предприятия, который состоится после завершения процедур, предусмотренных законодательством о банкротстве", - сообщили в ведомстве.
ООО "Квант" является единственным российским производителем телевизоров, продукция которого включена в реестр радиоэлектроники Минпромторга. У компании два завода - в Зеленограде и Воронеже.
В министерстве отметили, что производство телевизоров остается одним из направлений промышленной политики РФ. Информация о сроках и параметрах перезапуска будет сообщена дополнительно.
Как добавили в Минпромторге, в России формируется компонентная база для производства такой техники. Так, в Москве на мощностях компании "Некс-Т" запущен выпуск жидкокристаллических модулей, которые являются основными узлами телевизоров. Эти модули будут использоваться при выпуске такой техники в Воронеже.
В июне 2025 года Минпромторг России сообщал, что производственные мощности российских производителей телевизоров во много раз превышают потребности государственных и муниципальных заказчиков.
В июле прошлого года газета "Коммерсант" писала, что "Квант" ведет переговоры о своей продаже с "Яндексом", "Сбером" и производителем школьных интерактивных досок NexTouch.
 
 
БизнесРОССИЯПромышленностьМОСКВАВоронежЗеленоградМинпромторгЯндекс
 
 
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