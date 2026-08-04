https://1prime.ru/20260804/minpromtorg-872015627.html

Минпромторг объявил третий конкурс на разработку отечественных лекарств

Минпромторг объявил третий конкурс на разработку отечественных лекарств - 04.08.2026, ПРАЙМ

Минпромторг объявил третий конкурс на разработку отечественных лекарств

Минпромторг России объявил третий конкурсный отбор на получение субсидий в 2026–2028 годах для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T16:13+0300

2026-08-04T16:13+0300

2026-08-04T16:13+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России объявил третий конкурсный отбор на получение субсидий в 2026–2028 годах для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке отечественных лекарств, говорится в сообщении ведомства. "Минпромторг России объявил о начале приема заявок на получение субсидий в 2026–2028 годах для проведения НИОКР по разработке отечественных лекарственных препаратов в рамках механизма "Продукты на полку". Поддержка предоставляется на реализацию проектов по созданию и государственной регистрации российских аналогов препаратов, защищенных патентами иностранных правообладателей", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что для третьей очереди конкурсного отбора правительством утвержден перечень из 32 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов. Заявки принимаются до 2 сентября 2026 года на портале ГИСП.

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бизнес, россия, минпромторг