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Минпромторг объявил третий конкурс на разработку отечественных лекарств - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг объявил третий конкурс на разработку отечественных лекарств
Минпромторг объявил третий конкурс на разработку отечественных лекарств - 04.08.2026, ПРАЙМ
Минпромторг объявил третий конкурс на разработку отечественных лекарств
Минпромторг России объявил третий конкурсный отбор на получение субсидий в 2026–2028 годах для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T16:13+0300
2026-08-04T16:13+0300
бизнес
экономика
россия
минпромторг
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России объявил третий конкурсный отбор на получение субсидий в 2026–2028 годах для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке отечественных лекарств, говорится в сообщении ведомства. "Минпромторг России объявил о начале приема заявок на получение субсидий в 2026–2028 годах для проведения НИОКР по разработке отечественных лекарственных препаратов в рамках механизма "Продукты на полку". Поддержка предоставляется на реализацию проектов по созданию и государственной регистрации российских аналогов препаратов, защищенных патентами иностранных правообладателей", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что для третьей очереди конкурсного отбора правительством утвержден перечень из 32 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов. Заявки принимаются до 2 сентября 2026 года на портале ГИСП.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Минпромторг
16:13 04.08.2026
 
Минпромторг объявил третий конкурс на разработку отечественных лекарств

Минпромторг объявил третий конкурсный отбор на получение субсидий на разработку лекарств

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России объявил третий конкурсный отбор на получение субсидий в 2026–2028 годах для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке отечественных лекарств, говорится в сообщении ведомства.
"Минпромторг России объявил о начале приема заявок на получение субсидий в 2026–2028 годах для проведения НИОКР по разработке отечественных лекарственных препаратов в рамках механизма "Продукты на полку". Поддержка предоставляется на реализацию проектов по созданию и государственной регистрации российских аналогов препаратов, защищенных патентами иностранных правообладателей", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что для третьей очереди конкурсного отбора правительством утвержден перечень из 32 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов. Заявки принимаются до 2 сентября 2026 года на портале ГИСП.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМинпромторг
 
 
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