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Минтранс видит потенциал сотрудничества с Таиландом в сфере транспорта
Минтранс видит потенциал сотрудничества с Таиландом в сфере транспорта - 04.08.2026, ПРАЙМ
Минтранс видит потенциал сотрудничества с Таиландом в сфере транспорта
Минтранс России видит потенциал сотрудничества с Таиландом в сфере железнодорожного транспорта, а также отмечает перспективы роста грузооборота морским... | 04.08.2026, ПРАЙМ
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2026-08-04T09:33+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Минтранс России видит потенциал сотрудничества с Таиландом в сфере железнодорожного транспорта, а также отмечает перспективы роста грузооборота морским транспортом, сообщило министерство.
В Москве состоялась встреча министра транспорта РФ Андрея Никитина с заместителем премьер-министра – министром транспорта Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом. Главы министерств подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству в области транспорта.
"Отмечены перспективы роста грузооборота морским транспортом, в том числе контейнерных перевозок. Есть потенциал сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении Минтранса.
Россия и Таиланд, добавляет министерство, договорились о развитии сотрудничества в сфере транспорта.
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Минтранс видит потенциал сотрудничества с Таиландом в сфере транспорта
Минтранс видит потенциал сотрудничества с Таиландом в сфере железнодорожного транспорта
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Минтранс России видит потенциал сотрудничества с Таиландом в сфере железнодорожного транспорта, а также отмечает перспективы роста грузооборота морским транспортом, сообщило министерство.
В Москве состоялась встреча министра транспорта РФ Андрея Никитина с заместителем премьер-министра – министром транспорта Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом. Главы министерств подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству в области транспорта.
"Отмечены перспективы роста грузооборота морским транспортом, в том числе контейнерных перевозок. Есть потенциал сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении Минтранса.
Россия и Таиланд, добавляет министерство, договорились о развитии сотрудничества в сфере транспорта.