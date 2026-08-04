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Минтранс ведет работу с авиакомпаниями Таиланда по вопросу полетов в Россию
Минтранс ведет работу с авиакомпаниями Таиланда по вопросу полетов в Россию - 04.08.2026, ПРАЙМ
Минтранс ведет работу с авиакомпаниями Таиланда по вопросу полетов в Россию
Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам, ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда, сообщил... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:33+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам, ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда, сообщил Минтранс России.В Москве состоялась встреча министра транспорта РФ Андрея Никитина с заместителем премьер-министра – министром транспорта Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом."Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. За первое полугодие 2026 года перевезено свыше 1,5 млн пассажиров. Ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда", - говорится в сообщении Минтранса по итогам встречи.Для этого, уточняет министерство, будут организованы переговоры авиационных властей двух стран.
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бизнес, россия, таиланд, москва, рф
Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, МОСКВА, РФ
Минтранс ведет работу с авиакомпаниями Таиланда по вопросу полетов в Россию
Минтранс: ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда в Россию
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам, ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда, сообщил Минтранс России.
В Москве
состоялась встреча министра транспорта РФ
Андрея Никитина с заместителем премьер-министра – министром транспорта Таиланда
Пхипхатом Ратчакитпраканом.
"Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. За первое полугодие 2026 года перевезено свыше 1,5 млн пассажиров. Ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда", - говорится в сообщении Минтранса по итогам встречи.
Для этого, уточняет министерство, будут организованы переговоры авиационных властей двух стран.