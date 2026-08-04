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Минтранс работает над расширением использования беспилотных автомобилей

Минтранс работает над расширением использования беспилотных автомобилей - 04.08.2026, ПРАЙМ

Минтранс работает над расширением использования беспилотных автомобилей

Минтранс России ведет работу над расширением использования беспилотных автомобилей на федеральных трассах, сообщила пресс-служба ведомства. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T09:39+0300

2026-08-04T09:39+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Минтранс России ведет работу над расширением использования беспилотных автомобилей на федеральных трассах, сообщила пресс-служба ведомства. Глава министерства Андрей Никитин встретился в Москве с заместителем премьер-министра – министром транспорта Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом. "У российской стороны есть обширный опыт применения интеллектуальных систем на транспорте. Разработана нормативно-правовая база для беспилотного транспорта, строится сеть дронопортов. Ведется также работа по расширению использования беспилотных машин на федеральных трассах", - говорится в сообщении по итогам встречи. Минтранс в январе опубликовал проект закона для беспилотных автомобилей. Документ определяет условия их допуска на дороги, устанавливает единые правила для всех представителей рынка, определяет права и обязанности участников регулирования, а также переводит эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования. Сейчас в России действует экспериментальный правовой режим (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры". В рамках этого ЭПР на ряде трасс с 2023 года тестируются беспилотные грузовики. Транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине. Помимо этого, с 2018 года в ряде субъектов РФ в тестовом режиме работают беспилотные такси компании "Яндекс".

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