https://1prime.ru/20260804/mintrans-872002292.html

Минтранс подготовил проект приказа об установлении зон ограничения полетов

Минтранс подготовил проект приказа об установлении зон ограничения полетов - 04.08.2026, ПРАЙМ

Минтранс подготовил проект приказа об установлении зон ограничения полетов

Минтранс России подготовил проект приказа об установлении постоянных и временных зарезервированных зон ограничения полетов, следует из материалов на сайте... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:08+0300

2026-08-04T12:08+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Минтранс России подготовил проект приказа об установлении постоянных и временных зарезервированных зон ограничения полетов, следует из материалов на сайте проектов нормативных правовых актов. В министерстве РИА Новости сообщили, что это будет переиздание документа из-за окончания срока действия предыдущего. "Целью издания проекта приказа является установление постоянных зон ограничения полетов и временных зарезервированных зон ограничения полетов в воздушном пространстве для введения особых условий, ограничивающих полеты воздушных судов над охраняемыми объектами, особо важными государственными объектами", - говорится в пояснительной записке к проекту. В Минтрансе РИА Новости пояснили, что предыдущий приказ, касающийся установления таких зон, скоро заканчивает свое действие. "Это переиздание (приказа - ред.), так как предыдущий акт заканчивает действие 1 ноября 2026 года", - сказали в министерстве. Проект приказа, говорится в пояснительной записке, разработан в связи с поступлением предложений от федеральных органов исполнительной власти, заинтересованных в установлении зон ограничения полетов, высших должностных лиц субъектов РФ. Установление постоянных зон ограничения полетов и временных зарезервированных зон ограничения полетов направлено на антитеррористическую защиту объектов (территорий), в том числе пресечение террористических актов, а также для обеспечения безопасности использования воздушного пространства России, указывает Минтранс. "В связи с разработанным проектом приказа министерства транспорта Российской Федерации требуется признать утратившим силу приказ министерства транспорта Российской Федерации от 24 ноября 2025 г. № 410 "Об установлении постоянных зон ограничения полетов и временных зарезервированных зон ограничения полетов" (зарегистрирован Минюстом России 20 января 2026 г., регистрационный № 84997)", - говорится в пояснительной записке.

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