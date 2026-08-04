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Минтранс сможет участвовать в формировании региональных органов власти
Минтранс сможет участвовать в формировании региональных органов власти - 04.08.2026, ПРАЙМ
Минтранс сможет участвовать в формировании региональных органов власти
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Минтрансу РФ право участвовать в формировании региональных органов власти в сфере транспорта... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:06+0300
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2026-08-04T18:06+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Минтрансу РФ право участвовать в формировании региональных органов власти в сфере транспорта. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Министерство сможет согласовывать назначение на должность руководителя транспортного ведомства субъекта РФ после проверки кандидата на соответствие квалификационным и иным требованиям. Также Минтранс получит право согласовывать освобождение таких чиновников от должности.
Порядок и случаи такого участия будут установлены федеральными законами и законодательством о противодействии коррупции и государственной службе.
При этом новые правила не будут распространяться на города федерального значения. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя сделано исключение - Минтранс не сможет участвовать в формировании их транспортных органов власти.
Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.
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Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Минтрансу РФ право участвовать в формировании региональных органов власти в сфере транспорта. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Министерство сможет согласовывать назначение на должность руководителя транспортного ведомства субъекта РФ после проверки кандидата на соответствие квалификационным и иным требованиям. Также Минтранс получит право согласовывать освобождение таких чиновников от должности.
Порядок и случаи такого участия будут установлены федеральными законами и законодательством о противодействии коррупции и государственной службе.
При этом новые правила не будут распространяться на города федерального значения. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя сделано исключение - Минтранс не сможет участвовать в формировании их транспортных органов власти.
Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.