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Минтранс сможет участвовать в формировании региональных органов власти

Минтранс сможет участвовать в формировании региональных органов власти - 04.08.2026, ПРАЙМ

Минтранс сможет участвовать в формировании региональных органов власти

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Минтрансу РФ право участвовать в формировании региональных органов власти в сфере транспорта... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T18:06+0300

2026-08-04T18:06+0300

2026-08-04T18:06+0300

бизнес

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владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает Минтрансу РФ право участвовать в формировании региональных органов власти в сфере транспорта. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Министерство сможет согласовывать назначение на должность руководителя транспортного ведомства субъекта РФ после проверки кандидата на соответствие квалификационным и иным требованиям. Также Минтранс получит право согласовывать освобождение таких чиновников от должности. Порядок и случаи такого участия будут установлены федеральными законами и законодательством о противодействии коррупции и государственной службе. При этом новые правила не будут распространяться на города федерального значения. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя сделано исключение - Минтранс не сможет участвовать в формировании их транспортных органов власти. Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.

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бизнес, россия, рф, москва, санкт-петербург, владимир путин