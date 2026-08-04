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Минцифры расширило возможности цифрового ID в "Максе"

Минцифры расширило возможности цифрового ID в "Максе" - 04.08.2026, ПРАЙМ

Минцифры расширило возможности цифрового ID в "Максе"

Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID на национальной платформе "Макс", он... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T16:19+0300

2026-08-04T16:19+0300

2026-08-04T16:19+0300

технологии

экономика

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID на национальной платформе "Макс", он действует наравне с бумажными документами и использовать его можно по желанию, рассказало Минцифры. "Возможности цифрового ID в "Максе" расширены. Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID в мессенджере "Макс". Он действует наравне с бумажными документами, использовать его можно по желанию", - говорится в сообщении ведомства в его канале в "Максе". Отмечается, что применять цифровой ID можно только для получения положенных льгот. Например, его можно будет использовать в ряде вузов - для прохода в здание, в музеях, кинотеатрах - для получения скидок и подтверждения возраста, а также в транспорте - при оформлении льготных проездных. Минцифры напомнило, чтобы создать ID на национальной платформе, необходимо открыть раздел "Цифровой ID", нажать кнопку "Создать QR", предоставить согласие на обработку персональных данных и придумать pin-код для входа. "После регистрации цифрового ID в карточке пользователя отобразится информация с "Госуслуг" о статусе студента, курс обучения, название учебного заведения либо статус инвалида. Эта информация не будет передаваться на устройство проверяющего, данные защищены", - прокомментировало ведомство. Цифровой ID в "Максе" - аналог бумажных документов на национальной платформе. С его помощью удобно подтверждать возраст или получать льготы. Для его создания нужна подтвержденная учетная запись "Госуслуг".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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