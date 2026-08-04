Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Saudi Aramco оценили последствия блокировки Ормузского пролива - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260804/mir-871991139.html
В Saudi Aramco оценили последствия блокировки Ормузского пролива
В Saudi Aramco оценили последствия блокировки Ормузского пролива - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Saudi Aramco оценили последствия блокировки Ормузского пролива
Мир потерял в совокупности 1,8 миллиарда баррелей поставок жидких углеводородов с начала ближневосточного конфликта из-за перебоев в Ормузском проливе,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:30+0300
2026-08-04T09:42+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
ормузский пролив
saudi aramco
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869301244_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3685f339971844375cd298fdef8b1b2.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мир потерял в совокупности 1,8 миллиарда баррелей поставок жидких углеводородов с начала ближневосточного конфликта из-за перебоев в Ормузском проливе, подсчитали в аравийской государственно компании Saudi Aramco. Так, из ее презентации к финансовой отчетности за первое полугодие следует, что всего из-за перекрытия этого ключевого маршрута было потеряно 2,6 миллиарда баррелей поставок. Однако дефицит частично компенсировали переориентация экспорта нефти на порт Янбу, выпуск стратегических запасов и ряд других эффектов, отмечается в материалах компании. "Ожидается, что мировые запасы будут пополнены в объеме, превышающем доконфликтный уровень, ожидаемый сезонный спрос во втором полугодии будет выше", - добавляется в презентации.
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869301244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0069e6f16915beac9fa7ea29c727f3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ормузский пролив, saudi aramco
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, Ормузский пролив, Saudi Aramco
09:30 04.08.2026 (обновлено: 09:42 04.08.2026)
 
В Saudi Aramco оценили последствия блокировки Ормузского пролива

Saudi Aramco: блокировка Ормузского пролива стоила 1,8 млрд баррелей жидких углеводородов

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мир потерял в совокупности 1,8 миллиарда баррелей поставок жидких углеводородов с начала ближневосточного конфликта из-за перебоев в Ормузском проливе, подсчитали в аравийской государственно компании Saudi Aramco.
Так, из ее презентации к финансовой отчетности за первое полугодие следует, что всего из-за перекрытия этого ключевого маршрута было потеряно 2,6 миллиарда баррелей поставок.
Однако дефицит частично компенсировали переориентация экспорта нефти на порт Янбу, выпуск стратегических запасов и ряд других эффектов, отмечается в материалах компании.
"Ожидается, что мировые запасы будут пополнены в объеме, превышающем доконфликтный уровень, ожидаемый сезонный спрос во втором полугодии будет выше", - добавляется в презентации.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаОрмузский проливSaudi Aramco
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала