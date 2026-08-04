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В Saudi Aramco оценили последствия блокировки Ормузского пролива

В Saudi Aramco оценили последствия блокировки Ормузского пролива - 04.08.2026, ПРАЙМ

В Saudi Aramco оценили последствия блокировки Ормузского пролива

Мир потерял в совокупности 1,8 миллиарда баррелей поставок жидких углеводородов с начала ближневосточного конфликта из-за перебоев в Ормузском проливе,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T09:30+0300

2026-08-04T09:30+0300

2026-08-04T09:42+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

ормузский пролив

saudi aramco

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Мир потерял в совокупности 1,8 миллиарда баррелей поставок жидких углеводородов с начала ближневосточного конфликта из-за перебоев в Ормузском проливе, подсчитали в аравийской государственно компании Saudi Aramco. Так, из ее презентации к финансовой отчетности за первое полугодие следует, что всего из-за перекрытия этого ключевого маршрута было потеряно 2,6 миллиарда баррелей поставок. Однако дефицит частично компенсировали переориентация экспорта нефти на порт Янбу, выпуск стратегических запасов и ряд других эффектов, отмечается в материалах компании. "Ожидается, что мировые запасы будут пополнены в объеме, превышающем доконфликтный уровень, ожидаемый сезонный спрос во втором полугодии будет выше", - добавляется в презентации.

ормузский пролив

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мировая экономика, ормузский пролив, saudi aramco