https://1prime.ru/20260804/mishustin-871995152.html
Мишустин поручил проработать вопросы транспортной доступности ООПТ
Мишустин поручил проработать вопросы транспортной доступности ООПТ - 04.08.2026, ПРАЙМ
Мишустин поручил проработать вопросы транспортной доступности ООПТ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать возможность обеспечения транспортной доступности особо охраняемых природных зон, а также... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:28+0300
2026-08-04T10:28+0300
2026-08-04T10:28+0300
бизнес
туризм
россия
михаил мишустин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать возможность обеспечения транспортной доступности особо охраняемых природных зон, а также онлайн-оформления разрешений на их посещение.
Председатель правительства в Горно-Алтайске провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
"Надо, конечно, определить приоритетные особо охраняемые природные территории, которым сегодня трудно добраться и проработать возможность повышения транспортной доступности к ним, а также оформления онлайн-разрешения на их посещения", - сказал Мишустин.
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бизнес, туризм, россия, михаил мишустин
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин поручил проработать вопросы транспортной доступности ООПТ
Мишустин поручил проработать возможность обеспечения транспортной доступности ООПТ
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать возможность обеспечения транспортной доступности особо охраняемых природных зон, а также онлайн-оформления разрешений на их посещение.
Председатель правительства в Горно-Алтайске провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.
"Надо, конечно, определить приоритетные особо охраняемые природные территории, которым сегодня трудно добраться и проработать возможность повышения транспортной доступности к ним, а также оформления онлайн-разрешения на их посещения", - сказал Мишустин.