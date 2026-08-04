https://1prime.ru/20260804/mishustin-871995152.html

Мишустин поручил проработать вопросы транспортной доступности ООПТ

Мишустин поручил проработать вопросы транспортной доступности ООПТ - 04.08.2026, ПРАЙМ

Мишустин поручил проработать вопросы транспортной доступности ООПТ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать возможность обеспечения транспортной доступности особо охраняемых природных зон, а также... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T10:28+0300

2026-08-04T10:28+0300

2026-08-04T10:28+0300

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михаил мишустин

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать возможность обеспечения транспортной доступности особо охраняемых природных зон, а также онлайн-оформления разрешений на их посещение. Председатель правительства в Горно-Алтайске провел совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России. "Надо, конечно, определить приоритетные особо охраняемые природные территории, которым сегодня трудно добраться и проработать возможность повышения транспортной доступности к ним, а также оформления онлайн-разрешения на их посещения", - сказал Мишустин.

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бизнес, туризм, россия, михаил мишустин