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В Молдавии заявили о риске перебоев с электроснабжением каждый вечер
В Молдавии заявили о риске перебоев с электроснабжением каждый вечер - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Молдавии заявили о риске перебоев с электроснабжением каждый вечер
Молдавия столкнулась с дефицитом электроэнергии, поэтому каждый вечер есть риск перебоев с электроснабжением, заявил госсекретарь Минэнерго Виталий Мыца. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:36+0300
2026-08-04T09:36+0300
2026-08-04T09:36+0300
энергетика
молдавия
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КИШИНЕВ, 4 авг - ПРАЙМ. Молдавия столкнулась с дефицитом электроэнергии, поэтому каждый вечер есть риск перебоев с электроснабжением, заявил госсекретарь Минэнерго Виталий Мыца.
Ранее власти отмечали, что снижение уровня воды в Днестре из-за засухи создает риски для водоснабжения и работы энергетической инфраструктуры. Власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней.
"Каждый день с шести до 11 вечера существует риск, что страну не удастся в полной мере обеспечить электроэнергией. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить страну электроэнергией, отключения станут крайней мерой - только если не удастся обеспечить трансграничные перетоки между энергосистемами, поскольку здесь тоже есть риски", - заявил Мыца журналистам.
Он отметил, что рост цен на региональном рынке уже оказывает давление на стоимость закупок, если электроэнергия на бирже будет дорожать и дальше, это отразится на тарифах для конечных потребителей.
Чиновник добавил, что Молдавия вынуждена импортировать около 60% электроэнергии. Обычно две трети этого объема поступает из Румынии, которая и сама сейчас столкнулась с кризисом.
Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС "Чернаводэ", где уже был остановлен один из двух реакторов. Власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии в вечерние часы.
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молдавия, румыния
Энергетика, МОЛДАВИЯ, РУМЫНИЯ
В Молдавии заявили о риске перебоев с электроснабжением каждый вечер
Минэнерго Молдавии: каждый вечер есть риск перебоев с электроснабжением
КИШИНЕВ, 4 авг - ПРАЙМ. Молдавия столкнулась с дефицитом электроэнергии, поэтому каждый вечер есть риск перебоев с электроснабжением, заявил госсекретарь Минэнерго Виталий Мыца.
Ранее власти отмечали, что снижение уровня воды в Днестре из-за засухи создает риски для водоснабжения и работы энергетической инфраструктуры. Власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней.
"Каждый день с шести до 11 вечера существует риск, что страну не удастся в полной мере обеспечить электроэнергией. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить страну электроэнергией, отключения станут крайней мерой - только если не удастся обеспечить трансграничные перетоки между энергосистемами, поскольку здесь тоже есть риски", - заявил Мыца журналистам.
Он отметил, что рост цен на региональном рынке уже оказывает давление на стоимость закупок, если электроэнергия на бирже будет дорожать и дальше, это отразится на тарифах для конечных потребителей.
Чиновник добавил, что Молдавия вынуждена импортировать около 60% электроэнергии. Обычно две трети этого объема поступает из Румынии, которая и сама сейчас столкнулась с кризисом.
Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС "Чернаводэ", где уже был остановлен один из двух реакторов. Власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии в вечерние часы.