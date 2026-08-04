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Потери клиентов банков от мошенников снизились до 7,35 миллиарда рублей
Потери клиентов банков от мошенников снизились до 7,35 миллиарда рублей - 04.08.2026, ПРАЙМ
Потери клиентов банков от мошенников снизились до 7,35 миллиарда рублей
Общая сумма потерь клиентов банков от мошеннических операций во втором квартале составила 7,35 миллиарда рублей против 7,4 миллиарда кварталом ранее, следует из | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:41+0300
2026-08-04T12:41+0300
2026-08-04T12:41+0300
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финансы
банк россии
мошенники
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Общая сумма потерь клиентов банков от мошеннических операций во втором квартале составила 7,35 миллиарда рублей против 7,4 миллиарда кварталом ранее, следует из сообщения Банка России. "Общая сумма потерь клиентов банков незначительно снизилась и составила менее 7,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ЦБ. Согласно приложенной таблице, сумма потерь во втором квартале составила 7,35 миллиарда рублей. По данным регулятора, в первом квартале общая сумма потерь клиентов банков от мошеннических операций составляла почти 7,4 миллиарда рублей.
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банки, финансы, банк россии, мошенники
Мошенничество, Банки, Финансы, Банк России, МОШЕННИКИ
Потери клиентов банков от мошенников снизились до 7,35 миллиарда рублей
ЦБ: потери клиентов банков от мошенников во II квартале снизились до 7,35 миллиарда рублей
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Общая сумма потерь клиентов банков от мошеннических операций во втором квартале составила 7,35 миллиарда рублей против 7,4 миллиарда кварталом ранее, следует из сообщения Банка России.
"Общая сумма потерь клиентов банков незначительно снизилась и составила менее 7,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ЦБ.
Согласно приложенной таблице, сумма потерь во втором квартале составила 7,35 миллиарда рублей.
По данным регулятора, в первом квартале общая сумма потерь клиентов банков от мошеннических операций составляла почти 7,4 миллиарда рублей.
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