Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потери клиентов банков от мошенников снизились до 7,35 миллиарда рублей - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260804/moshenniki-872005498.html
Потери клиентов банков от мошенников снизились до 7,35 миллиарда рублей
Потери клиентов банков от мошенников снизились до 7,35 миллиарда рублей - 04.08.2026, ПРАЙМ
Потери клиентов банков от мошенников снизились до 7,35 миллиарда рублей
Общая сумма потерь клиентов банков от мошеннических операций во втором квартале составила 7,35 миллиарда рублей против 7,4 миллиарда кварталом ранее, следует из | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:41+0300
2026-08-04T12:41+0300
мошенничество
банки
финансы
банк россии
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/83240/90/832409046_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_798307d7121611bc700a51a3283a2cc3.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Общая сумма потерь клиентов банков от мошеннических операций во втором квартале составила 7,35 миллиарда рублей против 7,4 миллиарда кварталом ранее, следует из сообщения Банка России. "Общая сумма потерь клиентов банков незначительно снизилась и составила менее 7,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ЦБ. Согласно приложенной таблице, сумма потерь во втором квартале составила 7,35 миллиарда рублей. По данным регулятора, в первом квартале общая сумма потерь клиентов банков от мошеннических операций составляла почти 7,4 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20260804/zhku-871995436.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83240/90/832409046_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c319efe5a09d0f54203ae001e68b5c2d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, банк россии, мошенники
Мошенничество, Банки, Финансы, Банк России, МОШЕННИКИ
12:41 04.08.2026
 
Потери клиентов банков от мошенников снизились до 7,35 миллиарда рублей

ЦБ: потери клиентов банков от мошенников во II квартале снизились до 7,35 миллиарда рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСпособы определения поддельных купюр
Способы определения поддельных купюр - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Общая сумма потерь клиентов банков от мошеннических операций во втором квартале составила 7,35 миллиарда рублей против 7,4 миллиарда кварталом ранее, следует из сообщения Банка России.
"Общая сумма потерь клиентов банков незначительно снизилась и составила менее 7,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ЦБ.
Согласно приложенной таблице, сумма потерь во втором квартале составила 7,35 миллиарда рублей.
По данным регулятора, в первом квартале общая сумма потерь клиентов банков от мошеннических операций составляла почти 7,4 миллиарда рублей.
Девушка подсчитывает коммунальные платежи - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
В ОП предупредили о новой схеме мошенничества с перерасчетом платы за ЖКУ
10:39
 
МошенничествоБанкиФинансыБанк РоссииМОШЕННИКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала