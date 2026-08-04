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Потери клиентов банков от мошенников снизились до 7,35 миллиарда рублей

Потери клиентов банков от мошенников снизились до 7,35 миллиарда рублей - 04.08.2026, ПРАЙМ

Потери клиентов банков от мошенников снизились до 7,35 миллиарда рублей

Общая сумма потерь клиентов банков от мошеннических операций во втором квартале составила 7,35 миллиарда рублей против 7,4 миллиарда кварталом ранее, следует из | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:41+0300

2026-08-04T12:41+0300

2026-08-04T12:41+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Общая сумма потерь клиентов банков от мошеннических операций во втором квартале составила 7,35 миллиарда рублей против 7,4 миллиарда кварталом ранее, следует из сообщения Банка России. "Общая сумма потерь клиентов банков незначительно снизилась и составила менее 7,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ЦБ. Согласно приложенной таблице, сумма потерь во втором квартале составила 7,35 миллиарда рублей. По данным регулятора, в первом квартале общая сумма потерь клиентов банков от мошеннических операций составляла почти 7,4 миллиарда рублей.

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банки, финансы, банк россии, мошенники