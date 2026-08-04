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Москва получила право устанавливать особенности подключения к сетям

Москва получила право устанавливать особенности подключения к сетям - 04.08.2026, ПРАЙМ

Москва получила право устанавливать особенности подключения к сетям

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе наделяет Москву полномочиями устанавливать особенности выдачи технических условий для... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:59+0300

2026-08-04T17:59+0300

2026-08-04T17:59+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе наделяет Москву полномочиями устанавливать особенности выдачи технических условий для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Принятым документом, в частности, вносятся изменения в закон "О статусе столицы Российской Федерации", согласно которым Москва наделяется полномочиями устанавливать особенности выдачи технических условий для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения - электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи; реконструкции линейных объектов; выдачи градостроительных планов и разрешений на строительство, а также подготовки проектной документации в форме информационной модели. Кроме того, для проектов реновации в столице допускается заключение договоров участия в долевом строительстве с фондом реновации без открытия счетов эскроу, при условии, что фонд является участником долевого строительства по всем объектам проекта. Заключение договоров с иными лицами в рамках такого проекта не допускается. Законом также закрепляется право региональных правительств принимать решение о комплексном развитии территорий (КРТ) без согласования с федеральными органами власти в случае, если региону переданы полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности. Кроме того, уточняется, что договоры о КРТ будут заключаться без проведения торгов, а порядок передачи прав и обязанностей по таким договорам будет устанавливаться нормативными правовыми актами субъектов РФ. Принятый документ детализирует перечень юридических лиц, которые могут выступать операторами КРТ. К ним отнесены организации, созданные Российской Федерацией или субъектом РФ, с долей участия более 50%, а также их дочерние общества. Перечень таких юрлиц для федерального уровня устанавливается правительством. Закон также устанавливает, что разрешения на строительство и ввод объектов, выданные до 1 сентября 2026 года, сохраняют силу до истечения срока действия. Региональные власти до 1 сентября 2027 года вправе выдавать разрешения по старым правилам. Кроме того, реестры, выдаваемые федеральными органами в сфере обороны, безопасности, государственной охраны, внешней разведки, а также в отношении объектов, составляющих государственную тайну, будут вестись на бумажном носителе без использования единой информационной системы.

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