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Собянин: Москве для решения проблемы с пробками нужны революционные решения
Собянин: Москве для решения проблемы с пробками нужны революционные решения - 04.08.2026, ПРАЙМ
Собянин: Москве для решения проблемы с пробками нужны революционные решения
Москве для решения проблемы с десятибалльными пробками, которые наблюдались в столице в 2010 году, потребовалось принять революционные решения, связанные с... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:57+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Москве для решения проблемы с десятибалльными пробками, которые наблюдались в столице в 2010 году, потребовалось принять революционные решения, связанные с развитием транспорта и изменением идеологии развития города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва в 2010 году прочно стояла в десятибалльных пробках, общественный транспорт деградировал, общественные пространства становились менее комфортными, это угрожало развитию мегаполиса в целом. Для решения этой проблемы нам нужны были не просто какие-то поступательные шаги, а нужны были революционные решения, которые в короткое время могли бы решить эту проблему. И мы взялись за решение этой проблемы. Сегодня Москва по динамике развития транспорта является одним из мировых лидеров", - сказал Собянин, выступая на V Международном транспортном саммите.
Собянин отметил, что за последние годы в Москве было построено около 260 станций "наземного и подземного метро", созданы Большая кольцевая линия метро и Московское центральное кольцо.
"Все это потребовало, конечно, колоссальных ресурсов и концентрации, снижения оптимизации текущих расходов, направления ресурсов - бюджетных, людских, инженерных кадровых - на решение этой задачи", - добавил мэр.
Также обновлялся и сам транспорт: появились новые электрички, поезда метро, автобусы.
Собянин отметил, что в решении данной задачи городу активно помогали президент РФ, правительство РФ и Российские железные дороги.
Также решение транспортных проблем Москвы потребовало изменения идеологии развития города и создания рабочих мест не только в центре столицы, но и в спальных районах.
"За эти годы было создано около 2 миллионов рабочих мест в периферии города, в так называемых спальных районах. Это в значительной степени снизило нагрузку на центр города", - сказал Собянин.
Он отметил, что сосредоточение всех рабочих мест в центре города и создание сети спальных районов без рабочих мест, привело к тому, что "миллионы машин ежедневно устремлялись из окраин в центр города". Для решения связанных с этим транспортных проблем "требовалось не только решить локальные транспортные вопросы, но и изменить всю идеологию развития города".
Кроме того, как уточнил мэр, были созданы автомобильные хорды, которые дали возможность передвигаться из одного конца города в другой, минуя центральную часть.
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россия, бизнес, москва, рф, сергей собянин
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, МОСКВА, РФ, Сергей Собянин
Собянин: Москве для решения проблемы с пробками нужны революционные решения
Собянин: Москва приняла революционные решения для решения проблемы десятибалльных пробок
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Москве для решения проблемы с десятибалльными пробками, которые наблюдались в столице в 2010 году, потребовалось принять революционные решения, связанные с развитием транспорта и изменением идеологии развития города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва в 2010 году прочно стояла в десятибалльных пробках, общественный транспорт деградировал, общественные пространства становились менее комфортными, это угрожало развитию мегаполиса в целом. Для решения этой проблемы нам нужны были не просто какие-то поступательные шаги, а нужны были революционные решения, которые в короткое время могли бы решить эту проблему. И мы взялись за решение этой проблемы. Сегодня Москва по динамике развития транспорта является одним из мировых лидеров", - сказал Собянин, выступая на V Международном транспортном саммите.
Собянин отметил, что за последние годы в Москве было построено около 260 станций "наземного и подземного метро", созданы Большая кольцевая линия метро и Московское центральное кольцо.
"Все это потребовало, конечно, колоссальных ресурсов и концентрации, снижения оптимизации текущих расходов, направления ресурсов - бюджетных, людских, инженерных кадровых - на решение этой задачи", - добавил мэр.
Также обновлялся и сам транспорт: появились новые электрички, поезда метро, автобусы.
Собянин отметил, что в решении данной задачи городу активно помогали президент РФ, правительство РФ и Российские железные дороги.
Также решение транспортных проблем Москвы потребовало изменения идеологии развития города и создания рабочих мест не только в центре столицы, но и в спальных районах.
"За эти годы было создано около 2 миллионов рабочих мест в периферии города, в так называемых спальных районах. Это в значительной степени снизило нагрузку на центр города", - сказал Собянин.
Он отметил, что сосредоточение всех рабочих мест в центре города и создание сети спальных районов без рабочих мест, привело к тому, что "миллионы машин ежедневно устремлялись из окраин в центр города". Для решения связанных с этим транспортных проблем "требовалось не только решить локальные транспортные вопросы, но и изменить всю идеологию развития города".
Кроме того, как уточнил мэр, были созданы автомобильные хорды, которые дали возможность передвигаться из одного конца города в другой, минуя центральную часть.