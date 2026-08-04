https://1prime.ru/20260804/moskva-872024500.html

Собянин: Москве для решения проблемы с пробками нужны революционные решения

Собянин: Москве для решения проблемы с пробками нужны революционные решения - 04.08.2026, ПРАЙМ

Собянин: Москве для решения проблемы с пробками нужны революционные решения

Москве для решения проблемы с десятибалльными пробками, которые наблюдались в столице в 2010 году, потребовалось принять революционные решения, связанные с... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T18:57+0300

2026-08-04T18:57+0300

2026-08-04T18:57+0300

россия

бизнес

экономика

москва

рф

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872024500.jpg?1785859066

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Москве для решения проблемы с десятибалльными пробками, которые наблюдались в столице в 2010 году, потребовалось принять революционные решения, связанные с развитием транспорта и изменением идеологии развития города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Москва в 2010 году прочно стояла в десятибалльных пробках, общественный транспорт деградировал, общественные пространства становились менее комфортными, это угрожало развитию мегаполиса в целом. Для решения этой проблемы нам нужны были не просто какие-то поступательные шаги, а нужны были революционные решения, которые в короткое время могли бы решить эту проблему. И мы взялись за решение этой проблемы. Сегодня Москва по динамике развития транспорта является одним из мировых лидеров", - сказал Собянин, выступая на V Международном транспортном саммите. Собянин отметил, что за последние годы в Москве было построено около 260 станций "наземного и подземного метро", созданы Большая кольцевая линия метро и Московское центральное кольцо. "Все это потребовало, конечно, колоссальных ресурсов и концентрации, снижения оптимизации текущих расходов, направления ресурсов - бюджетных, людских, инженерных кадровых - на решение этой задачи", - добавил мэр. Также обновлялся и сам транспорт: появились новые электрички, поезда метро, автобусы. Собянин отметил, что в решении данной задачи городу активно помогали президент РФ, правительство РФ и Российские железные дороги. Также решение транспортных проблем Москвы потребовало изменения идеологии развития города и создания рабочих мест не только в центре столицы, но и в спальных районах. "За эти годы было создано около 2 миллионов рабочих мест в периферии города, в так называемых спальных районах. Это в значительной степени снизило нагрузку на центр города", - сказал Собянин. Он отметил, что сосредоточение всех рабочих мест в центре города и создание сети спальных районов без рабочих мест, привело к тому, что "миллионы машин ежедневно устремлялись из окраин в центр города". Для решения связанных с этим транспортных проблем "требовалось не только решить локальные транспортные вопросы, но и изменить всю идеологию развития города". Кроме того, как уточнил мэр, были созданы автомобильные хорды, которые дали возможность передвигаться из одного конца города в другой, минуя центральную часть.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, рф, сергей собянин