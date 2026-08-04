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Почему проекты не получают господдержку: шесть ошибок

Почему проекты не получают господдержку: шесть ошибок - 04.08.2026, ПРАЙМ

Почему проекты не получают господдержку: шесть ошибок

Государство последовательно наращивает инструменты поддержки промышленности, и бизнес активно ими пользуется. Однако доступ к льготным кредитам или субсидиям —... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:25+0300

2026-08-04T12:25+0300

2026-08-04T12:25+0300

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Государство последовательно наращивает инструменты поддержки промышленности, и бизнес активно ими пользуется. Однако доступ к льготным кредитам или субсидиям — лишь половина успеха. Не менее важно, чтобы финансовая модель проекта выдерживала проверку и соответствовала требованиям господдержки. ❌ Ошибка №1. Неверные предпосылкиЗа годы работы я не видел ни одной защиты, где приходят и говорят: "В проекте будет всё плохо". Такого просто не существует. Все говорят, что "всё будет замечательно". Тогда вопрос: откуда статистика плохих проектов? Они появляются именно потому, что их создатели не смогли посмотреть на свой бизнес всесторонне. Самая распространённая ошибка в финансовом планировании — неверные допущения. В модель закладываются оптимистичные сценарии: цены на сырьё не вырастут, спрос будет стабильно расти, конкуренты не появятся. В реальности всё иначе. Предпосылки — это фундамент вашей модели. Если они ошибочны, вся конструкция рухнет.Как исправить. Наймите внешнего эксперта или попросите коллегу, который не знаком с вашим проектом, проверить его на адекватность. Задайте себе вопрос: "Что может пойти не так?" и честно на него ответьте. Не стройте модель под желаемый результат, стройте её под реальность. Искусственный интеллект способен быстро проанализировать кейс, найти слабые места в допущениях и подсветить зоны, где модель расходится с реальной рыночной статистикой. Это не замена эксперту, но хороший инструмент первичной проверки.❌ Ошибка №2. Отсутствие резервовКогда проект планируется, часто не создаются резервы. Вся экономика предприятия складывается в ноль, нет никаких запасов прочности. Любая внештатная ситуация, любое действие, которое идёт не по плану, — и на него просто нет денег. В 2022 году "чёрные лебеди" прилетали со всех сторон и повлияли на многие предприятия. По своему опыту могу сказать: те, у кого были резервы, выжили, а те, у кого их не было, закрылись. Резерв спасает 80% проектов в кризис.Как исправить. Закладывайте в финансовую модель резервный фонд минимум 10–15% от бюджета проекта. Предусмотрите возможные задержки поставок, рост цен на материалы, колебания валютных курсов. Помните: резервы — это не "лишние деньги", это страховка жизни вашего бизнеса.❌ Ошибка №3. Отсутствие стресс-тестаНо даже наличие резерва в 10–15% не спасёт проект, если не учитывать внешние шоки, которые могут разрушить любую финансовую модель за считанные недели. Особенно это критично для бизнеса, тесно связанного с международными рынками. Валютные риски — самые коварные. В 2022 году курс доллара менялся с 75 до 120 рублей за несколько недель. Для компаний, закупающих оборудование, сырьё или комплектующие из-за рубежа, это стало ударом по издержкам — себестоимость взлетела, а цены на продукцию поднять быстро невозможно. К росту операционных расходов ведёт и скачок цен на энергоносители. Санкционные риски — блокировка поставок, невозможность использовать определённые технологии или программное обеспечение, ограничения на экспорт — могут парализовать производственный процесс.Как исправить. Проведите стресс-тест своей модели. Смоделируйте пессимистичный сценарий: что будет, если резко изменится курс, вырастут процентные ставки или появятся новые санкции? Убедитесь, что у вас есть план действий: альтернативные поставщики, гибкость в ценообразовании, доступ к альтернативным финансовым инструментам.❌ Ошибка №4. Отрицательный денежный потокГлавный показатель, который интересует всех, — это чистый денежный поток. Его положительное значение означает, что у проекта есть ресурсы для реализации всех мероприятий. Если на каком-либо этапе он становится отрицательным, это, подобно эффекту домино, тянет всю финансовую модель в зону убытков: денег на реализацию этапа попросту нет. С высокой долей вероятности в ближайшие один-два квартала и в смежных периодах будет нарушена платёжеспособность проекта. Для проектов с государственной поддержкой такой исход недопустим.Как исправить. Постройте кассовый план по месяцам и найдите источник покрытия на каждый период с отрицательным потоком: это может быть кредитная линия, выпуск облигаций, дополнительные инвестиции, отсрочка платежей поставщикам или авансы от клиентов. Главное — не просто признать дефицит, а показать, откуда возьмутся деньги, чтобы его перекрыть.❌ Ошибка №5. Не учитывается бюджетный и социальный эффектПоддержка бизнеса — это стратегическая инвестиция в экономику региона и страны. Промышленные предприятия вносят значительный вклад в бюджеты разных уровней через налоги. Один из ключевых — налог на прибыль в размере 25%, из которых 17% зачисляется в региональный бюджет, а 8% — в федеральный. Однако не менее важен и налог на доходы физических лиц. Чем больше рабочих мест создаёт предприятие, тем больше налоговых поступлений получает регион. Это создаёт замкнутый цикл: развитие предприятий ведёт к росту налоговых поступлений, а значит, к дальнейшему развитию инфраструктуры и социальной сферы региона.Как исправить. В финансовой модели обязательно просчитывайте, какие налоги получит бюджет, сколько рабочих мест будет создано, какой мультипликативный эффект даст ваш проект. Покажите, что ваша заявка на поддержку — это инвестиция в экономику региона и страны.❌ Ошибка №6. Доходность не соответствует рыночным условиямПроект должен показывать ставку доходности, способную заинтересовать инвестора. Если доходность составляет 5–10% годовых при инфляции 8% и ключевой ставке 14%, инвестор не придёт — ему это не интересно. Аналогичного подхода придерживаются и организации, оказывающие государственную поддержку, так как, по сути, они становятся соинвесторами, компенсируя банкам часть ставки. Сейчас становится всё меньше госпрограмм по поддержке оборотного капитала, фокус смещён на сильных игроков, способных обеспечить хорошую экономику региона.Как исправить. Не следует занижать или, наоборот, искусственно "подгонять" финансовые показатели ради получения господдержки. Ставка доходности ниже альтернативных вариантов инвестирования (например, доходности банковских депозитов) вызывает обоснованные сомнения. Специалисты легко выявляют несоответствия и экономически необоснованные допущения. Достоверность и реалистичность расчётов — ключевое условие для положительного решения.📋 Пример из практикиМосковский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует часть ключевой ставки по инвестиционным кредитам — до 50% на срок до пяти лет, с суммой кредита к компенсации до 5 миллиардов рублей. Это позволяет столичным предприятиям существенно снижать стоимость заёмного финансирования. Однако и здесь ключевое требование — качественная финансовая модель, оцененная по тем же критериям, что перечислены выше.✅ Чек-лист для проверки финансовой моделиПрежде чем подавать заявку на поддержку, пройдитесь по этим пунктам. Если хотя бы на один ответ "нет", модель требует доработки:Автор: Евгений Мягков, заместитель генерального директора Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства

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Евгений Мягков https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/04/872003508_0:214:853:1067_100x100_80_0_0_1f2d530e41d84fb12d0f917d0395632a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Мягков https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/04/872003508_0:214:853:1067_100x100_80_0_0_1f2d530e41d84fb12d0f917d0395632a.jpg

мнения аналитиков, промышленность, бизнес, поддержка