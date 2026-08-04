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Юрист рассказал, кто может лишиться права на наследство
Юрист рассказал, кто может лишиться права на наследство - 04.08.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, кто может лишиться права на наследство
Суд может лишить права на наследство и обязать вернуть все имущество, если признает человека недостойным наследником, рассказал РИА Новости юрист, генеральный... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T12:00+0300
2026-08-04T12:00+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Суд может лишить права на наследство и обязать вернуть все имущество, если признает человека недостойным наследником, рассказал РИА Новости юрист, генеральный директор правового бюро "Стратегия" Геннадий Карпов. Недостойным наследником может быть признан человек, который умышленно совершал противоправные действия против наследодателя, других наследников или пытался незаконно повлиять на последнюю волю наследодателя, рассказал Карпов. Однако сам факт семейного конфликта для этого недостаточен - такие обстоятельства должны быть подтверждены в установленном законом порядке, отметил юрист. "Если суд придет к выводу, что наследник действительно является недостойным, он лишается права на наследство и обязан вернуть все имущество, которое получил", - рассказал Карпов. В качестве примера собеседник привел ситуацию, когда после смерти наследодателя один из наследников забирает из квартиры деньги, ювелирные украшения или другие ценные вещи, скрывая их от остальных наследников, чтобы не делить имущество. Если будет доказано, что он действовал умышленно и нарушил права других наследников, это, соответственно, может стать основанием для признания его недостойным наследником. "Как правило, с требованием признать человека недостойным наследником обращаются другие наследники, права которых были нарушены. При этом сделать это можно даже после того, как наследство уже оформлено", - добавил юрист.
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общество , наследство, россия
Общество , наследство, РОССИЯ
Юрист рассказал, кто может лишиться права на наследство
Юрист Карпов: суд может лишить наследства, если признает человека недостойным наследником
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Суд может лишить права на наследство и обязать вернуть все имущество, если признает человека недостойным наследником, рассказал РИА Новости юрист, генеральный директор правового бюро "Стратегия" Геннадий Карпов.
Недостойным наследником может быть признан человек, который умышленно совершал противоправные действия против наследодателя, других наследников или пытался незаконно повлиять на последнюю волю наследодателя, рассказал Карпов. Однако сам факт семейного конфликта для этого недостаточен - такие обстоятельства должны быть подтверждены в установленном законом порядке, отметил юрист.
"Если суд придет к выводу, что наследник действительно является недостойным, он лишается права на наследство и обязан вернуть все имущество, которое получил", - рассказал Карпов.
В качестве примера собеседник привел ситуацию, когда после смерти наследодателя один из наследников забирает из квартиры деньги, ювелирные украшения или другие ценные вещи, скрывая их от остальных наследников, чтобы не делить имущество. Если будет доказано, что он действовал умышленно и нарушил права других наследников, это, соответственно, может стать основанием для признания его недостойным наследником.
"Как правило, с требованием признать человека недостойным наследником обращаются другие наследники, права которых были нарушены. При этом сделать это можно даже после того, как наследство уже оформлено", - добавил юрист.
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