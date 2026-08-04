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Новак и Чибис обсудили вопросы обеспечения Мурманской области топливом

Новак и Чибис обсудили вопросы обеспечения Мурманской области топливом - 04.08.2026, ПРАЙМ

Новак и Чибис обсудили вопросы обеспечения Мурманской области топливом

Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы обеспечения региона топливом, сообщило правительство России. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T19:55+0300

2026-08-04T19:55+0300

2026-08-04T19:55+0300

энергетика

россия

рф

александр новак

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы обеспечения региона топливом, сообщило правительство России. "Заместитель председателя правительства Александр Новак в ходе поездки в Мурманскую область встретился с главой региона Андреем Чибисом. Стороны обсудили вопросы топливообеспечения области", - говорится в сообщении. Отмечается, что Новак и Чибис также рассмотрели ход подготовки объектов энергетики к осенне-зимнему сезону и газификации региона, задачи по повышению инвестиционной привлекательности отраслей экономики субъекта.

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