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Новак и Чибис обсудили вопросы обеспечения Мурманской области топливом - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Новак и Чибис обсудили вопросы обеспечения Мурманской области топливом
Новак и Чибис обсудили вопросы обеспечения Мурманской области топливом - 04.08.2026, ПРАЙМ
Новак и Чибис обсудили вопросы обеспечения Мурманской области топливом
Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы обеспечения региона топливом, сообщило правительство России. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:55+0300
2026-08-04T19:55+0300
энергетика
россия
рф
александр новак
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы обеспечения региона топливом, сообщило правительство России. "Заместитель председателя правительства Александр Новак в ходе поездки в Мурманскую область встретился с главой региона Андреем Чибисом. Стороны обсудили вопросы топливообеспечения области", - говорится в сообщении. Отмечается, что Новак и Чибис также рассмотрели ход подготовки объектов энергетики к осенне-зимнему сезону и газификации региона, задачи по повышению инвестиционной привлекательности отраслей экономики субъекта.
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россия, рф, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Александр Новак
19:55 04.08.2026
 
Новак и Чибис обсудили вопросы обеспечения Мурманской области топливом

Новак и глава Мурманской области Чибис обсудили вопросы обеспечения региона топливом

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы обеспечения региона топливом, сообщило правительство России.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак в ходе поездки в Мурманскую область встретился с главой региона Андреем Чибисом. Стороны обсудили вопросы топливообеспечения области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Новак и Чибис также рассмотрели ход подготовки объектов энергетики к осенне-зимнему сезону и газификации региона, задачи по повышению инвестиционной привлекательности отраслей экономики субъекта.
 
ЭнергетикаРОССИЯРФАлександр Новак
 
 
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