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Объем торгов ценными бумагами на "СПБ бирже" в июле снизился на 8,67%

Объем торгов ценными бумагами на "СПБ бирже" в июле снизился на 8,67% - 04.08.2026, ПРАЙМ

Объем торгов ценными бумагами на "СПБ бирже" в июле снизился на 8,67%

Совокупный объем торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в июле составил 265,07 миллиарда рублей, что на 8,67% меньше, чем | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T16:16+0300

2026-08-04T16:16+0300

2026-08-04T16:16+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Совокупный объем торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в июле составил 265,07 миллиарда рублей, что на 8,67% меньше, чем в июне, следует из сообщения торговой площадки. "Совокупный объем торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в июле 2026 года составил 265,07 миллиарда рублей, что на 8,67% меньше, чем в июне (290,24 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. Неоактивы - фьючерсные контракты, заключаемые на торгах, проводимых на "СПБ бирже", по которым финансовый результат (вариационная маржа) фиксируется по закрытым позициям. Сделки с неоактивами, базисными активами которых являются российские и иностранные акции, доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Стоимостный объем сделок с ценными бумагами в июле составил 153,61 миллиарда рублей. Это на 2,63% больше, чем в июне 2026 года (149,68 миллиарда), и на 15,05% превышает показатель июля 2025 года (133,52 миллиарда), пишет биржа. Среднедневной объем торгов в июле немного снизился к июню и составил 4,96 миллиарда рублей против 5,16 миллиарда. Количество активных счетов инвесторов в июле составило 1,59 миллиона, уменьшившись на 2,36% к июню (1,63 миллиона счетов). При этом в июле участники торгов и их клиенты заключили 29,5 миллиона сделок с ценными бумагами, что на 4,6% меньше по сравнению с июнем (30,93 миллиона). Стоимостный объем сделок с неоактивами в июле составил 111,46 миллиарда рублей (140,57 миллиарда в июне), среднедневной объем торгов снизился к июню (4,85 миллиарда рублей) и составил 3,6 миллиарда рублей. В июле участники торгов и их клиенты заключили 1,82 миллиона сделок в режиме основных торгов с неоактивами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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